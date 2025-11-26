喝一口就消化道灼傷？女客控麥當勞循環杯「怪味」急就診 官方回應了

有客人表示在台中麥當勞新大雅店內使用循環杯，出現消化道灼傷症狀。（示意圖，麥當勞提供）

台中麥當勞新大雅店遭指控疑似使用不符規定的清潔液，導致一名女客人在使用內用杯喝飲料後出現灼傷症狀。桃園市議員詹江村今（26日）在臉書揭露，強調客人返家後愈發不適，當晚就醫被診斷為「消化道灼傷」。他致電門市詢問卻得到重複「由總公司回應」的答覆，怒批業者迴避問題。對此，麥當勞表示，第一時間已陪同顧客就醫，相關設備與流程皆正常。

不適後反映遭回「休息一下就好」？

詹江村指出，女客人當天在店內使用重複清洗的內用飲料杯，喝下飲料後立刻覺得味道怪異，向門市反映卻被回應：「妳覺得奇怪，幹嘛還一直喝」「休息一下就好」。客人返家後不適加劇，深夜送急診，醫師診斷為消化道灼傷。家屬質疑，店家是否在清潔杯具時使用違法清潔液。

詹江村於臉書貼文強調，他致電詢問門市主管有無此客人、是否報請衛生局調查，對方均以「由總公司回應」作答，讓他痛批「踢皮球」式處理方式，要求業者不要回避、務必說清楚。

清潔液符合規範？現場流程是否有疏漏？

詹江村指出，今年內用環保杯重複使用政策上路後，外界偶有討論清潔流程是否足夠確保安全。此次事件再度引發疑慮，也讓民眾擔心是否可能存在清潔劑殘留或操作不當等風險。

他呼籲麥當勞應主動公開檢查流程、明確說明是否有違規情況，同時積極與主管機關配合調查，以消弭疑慮。

麥當勞回應

對此，麥當勞回應，「關於11月21日顧客至餐廳櫃台反映飲料有異味，麥當勞非常重視；我們除第一時間關心並陪同就醫與回診，同時全面檢視餐廳相關設備和員工操作程序，確認皆正常，餐廳當日亦無接獲其他顧客相關反映。後續我們將持續關注顧客身體情況，再次提醒餐廳務必落實各項標準作業流程，並積極配合主管機關的監督。」

