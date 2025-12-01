喝一杯就暖起來！7 道冬天自製熱飲：蘋果茶、可可到薑汁撞奶全都有

編輯/李明真撰文

當冬天冷得讓妳懷疑人生時，一杯熱騰騰的飲料，就是最舒服又快速的保暖方法。正在上網搜尋「冬天飲料」、「熱飲做法」的妳，大概正在沙發上裹著毯子、想要一杯能帶來溫暖的神奇湯水。與其花錢外帶，不如在家自製7款超簡單的冬季溫暖熱飲，食材比例抓好、步驟輕鬆，喝起來不只暖，還能帶給妳滿滿成就感，暖到妳覺得自己根本開了間飲料店。

上班操勞了一天，下班後的休息時間往往被視為一天中最珍貴的時光。圖/123RF圖庫

1.蘋果肉桂茶：讓家裡像開了暖氣還變香

蘋果一顆切片、肉桂棒一支、水500毫升、蜂蜜一大匙，就是妳的溫暖起手式。把蘋果片和肉桂丟進鍋裡，小火煮15分鐘，再調一點蜂蜜，就能喝囉。蘋果的天然甜香被肉桂拉高層次，醇厚的滋味會讓妳感到溫暖。

蘋果肉桂茶讓家裡像開了暖氣還變香。圖/123RF圖庫

2.紅豆水：一年四季都適合

紅豆80克、清水1000毫升，煮滾後轉小火熬煮40分鐘，再把紅豆過濾掉，就是熱熱的無加糖紅豆水。紅豆水四季都能喝，冬天喝溫熱，夏天喝冰涼，是女生的好朋友。

3.黑糖薑茶：嗆辣又舒服的熱度

老薑切片10克、黑糖20克、水300毫升，煮滾後再小火燉煮10分鐘。薑的辣跟黑糖的甜是冬天最佳拍檔，妳喝第一口會覺得挺舒服；喝第二口覺得溫暖；喝第三口身體開始冒熱氣，這杯真的有強。

4.桂圓紅棗茶：甜甜香香好幸福

桂圓10克、紅棗5顆（記得切開味道會更明顯）、枸杞一小撮、水500毫升。全部一起煮15分鐘，妳會看到水變成漂亮的琥珀色，像一鍋冬天的幸福。這杯喝起來甜甜的、順順的，特別適合忙碌的上班族，忙到快爆炸的時候來一杯，幸福感瞬間提升。

5.奶香可可：冬天超療癒的甜蜜抱抱

純可可粉兩大匙、鮮奶250毫升、熱水50毫升，糖依照妳喜歡的甜度決定。先把可可粉用熱水拌開，再倒入加熱後的鮮奶混合，喜歡吃甜的女孩可以再撒上棉花糖，整杯濃郁得像是冬天的擁抱。這杯最適合在周末晚上喝，搭配一部電影或躺在床上假裝人生沒有待辦事項，妳會非常幸福。

奶香可可是冬天超療癒的甜蜜抱抱。圖/123RF圖庫

6.薑汁撞奶：喝一口就暖到耳朵

老薑泥一小匙、鮮奶250毫升、糖半小匙。牛奶先小火加熱，快滾前加入薑泥和糖，熄火後攪拌均勻。這杯比黑糖薑茶更柔，但一樣很暖。如果妳最近常覺得冷到心情也跟著冷，這杯真的是救星。

7.柚子蜜熱飲：清香又能驅逐寒意

柚子蜜兩大匙、熱水300毫升、檸檬汁半小匙。這款特別適合不想喝太甜、也不想喝太厚重感覺的女孩們。柚子皮的香、果肉的甜和一點檸檬的清爽，讓整杯喝起來剛剛好，妳喝第一口就會覺得其實沒那麼冷，這也很適合用餐時來喝，柚子的清香很解膩。

7杯熱飲 給自己最暖的冬季儀式感

冬天的冷不是敵人，而是提醒妳要更照顧自己。當妳願意花三分鐘削蘋果、五分鐘切薑、十分鐘煮一鍋桂圓紅棗茶，妳就已經在用生活化並且溫柔的方式善待自己。這7杯熱飲各有特色：有的甜、有的辣、有的清香、有的濃郁，像是妳在不同心情下需要的不同陪伴。妳喝進去的不是飲料，而是給自己的一點寵愛，讓冬天不那麼難熬的小魔法。

冬天不一定要靠大衣、暖氣、電毯才能過日子，一杯熱熱的自製飲料，就能讓妳的手暖起來、心靜下來、日子柔軟起來。如果妳願意，今天晚上就煮一杯，讓自己先暖起來。

【本文由享民頭條提供，未經授權，請勿轉載！】