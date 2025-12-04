喝「ㄎㄧㄤ」的浣熊！闖空門狂嗑威士忌 「醉」證確鑿癱倒馬桶旁遭逮

記者蒲世芸／綜合報導

美國維吉尼亞州上演了一起「醉」離奇的竊案，但主角不是人，而是一隻喝茫的浣熊。

浣熊酒醉狂歡後，攤在廁所地板上。（圖／翻攝自Hanover County Animal Protection and Shelter臉書）

從店家的監視器畫面看到，一隻戴著天然「大盜眼罩」的浣熊不知怎地闖入當地一間已經打烊的酒類專賣店，還一路直奔底層架上的蘇格蘭威士忌與威士忌酒瓶，大搞破壞；隨後玻璃碎片與酒液灑滿地，就像一場深夜派對後的慘烈現場。而這位「夜行小惡霸」在結束狂歡後，竟然還醉到癱在店內廁所地板馬桶旁，被隔天早上上班的員工發現時已經爛醉如泥。

「牠們是很滑稽的小傢伙，」負責處理這起動物犯案事件的動保員馬汀（Samantha Martin）笑著說，「牠從天花板掉下來後就展開一場大喝特喝的暴走行動。」馬汀表示，自己其實挺喜歡浣熊，儘管這次牠的派對有點失控，但整趟「救援」行動讓她笑到不行：「只能說這就是動保員的日常吧！」

浣熊隨後被送回當地動物收容所休息，所幸牠並沒有受傷，只是可能還有點宿醉外加後悔做出了「浣熊人生中的糟糕選擇」。美國維吉尼亞州的漢諾威郡動物保護與收容所在臉書PO出貼文表示，這隻醉鬼浣熊醒來後狀況良好，已被安全野放回大自然：「希望牠從中學到：破門行竊不是正確答案。」

地上滿是酒瓶散落一地。（圖／翻攝自Hanover County Animal Protection and Shelter臉書）

而這起「浣熊大盜」事件貼文不僅在網路上瘋傳，當地各大媒體也相繼報導。漢諾威郡的動物保護機構進一步用浣熊的綽號「垃圾熊貓」為標題，把這隻浣熊可愛的醉倒模樣，旁邊再帶上一個酒瓶的圖案印成T恤義賣。希望更多民眾能一起關注野生動物、流浪動物議題，成為這些可愛小動物們堅實的支持力量。

