喝一碗等於吃便當！「這甜湯」熱量奪冠 營養師揭密：它不是豆類

記者鄭玉如／台北報導

近日氣溫驟降，許多人喝甜湯取暖，但過量恐增加身體負擔。營養師李婉萍指出，花生湯熱量逼近一個便當，珍珠、粉粿等配料也破300大卡，並分享健康搭配方法。（圖／三立資料照）

近日氣溫驟降，不少人喜愛喝甜湯暖身，但若攝取過多，恐增加身體負擔。營養師李婉萍分享7種甜湯熱量，以花生湯為例，一碗熱量就逼近1個便當，另外，添加配料也要注意，例如珍珠、粉粿，一大湯匙熱量就破300大卡，對此分享健康搭配方法。

花生湯熱量逼近便當！7款常見甜湯排行

李婉萍在臉書粉專列出7種常見甜湯的熱量排行，以350毫升的湯底為基準，依序為「花生湯450卡、紅豆紫米粥390卡、紅豆湯350卡、酒釀湯204卡、燒仙草(不加料)150卡、豆花（糖水）150卡、薑湯70卡」。

李婉萍指出，以一般便當約500大卡計算，一碗花生湯的熱量逼近一個便當。然而，花生和紅豆常被認作豆類，不過花生其實是油脂與堅果種子類，紅豆則是全榖雜糧類，澱粉含量高，花生湯與紅豆湯因油量、澱粉，熱量都會比較高，飲用時不建議額外添加配料。

手腳易冰冷者喝甜酒釀 豆花適合減肥族

甜酒釀適合手腳容易冰冷、經痛的人，糖友、肥胖者若想當純湯底喝也可以，適量飲用有助於活血、促進末梢血液循環。燒仙草雖然熱量較低，但仍有勾芡成分，添加配料還是要注意分量。豆花則含有蛋白質，適合減肥時食用，幫助組織修復；薑湯熱量低，還能禦寒、改善手腳冰冷。

9種配料熱量比一比！

李婉萍提醒，添加配料時也要注意熱量，以一大湯勺90克為例，常見配料依熱量分為紅、黃、綠燈三區。

●紅燈區：珍珠390大卡、粉粿330大卡、芋圓或地瓜圓250大卡。

●黃燈區：紅豆350大卡、綠豆350大卡、薏仁338大卡。

●綠燈區：仙草20大卡、愛玉20大卡、白木耳20大卡。

喝薑湯時可搭配「紅燈區加黃燈區1至2樣」，例如芋園或地瓜圓，再加個薏仁；豆花或燒仙草，則是「綠燈區2樣」，如白木耳有嚼勁和飽足感，再來點仙草。薏仁、紅豆、大紅豆、綠豆熱量雖然較高，但纖維量也高，有助於維持腸胃道健康，適量食用也不錯。

