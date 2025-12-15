喝「蔬菜汁」能幫助長肌肉？ 專家曝關鍵成分還會提升運動表現

有不少人在健身前後會喝高蛋白、豆漿補充蛋白質，不過最新研究發現，其實喝甜菜根汁也能促進肌肉生長。（示意圖，取自pexels）

越來越多人重視健身、保護肌肉的重要性，有不少人在健身前後會喝高蛋白、豆漿補充蛋白質，不過最新研究發現，其實喝甜菜根汁也能促進肌肉生長，甚至提升運動表現，專家楊世煒分析提到，其中的關鍵活性成分正是「硝酸鹽」。

食安專家楊世煒近日在臉書粉專「韋恩的食農生活」po文，提到甜菜根汁也能促進肌肉生長，是很有價值的運動營養！「而其中關鍵營養素是長期被誤會讓許多人聞之色變的硝酸鹽。」

楊世煒分析提到，英國艾希特大學的科學家發現，攝取甜菜根汁中的關鍵活性成分「硝酸鹽」後，能在運動時顯著提升肌肉施力表現。他也坦言，硝酸鹽對運動表現有益並非祕密，過去研究已顯示，它能提升耐力並增強高強度運動能力，但科學界一直不完全清楚其中的生理機制。

廣告 廣告

這回艾希特大學與美國國家衛生研究院（NIH）的研究團隊，追蹤10名健康受試者在攝取硝酸鹽一小時後，使用運動器材在5分鐘內以最大強度完成股四頭肌的60次收縮動作，也就是負責伸直膝蓋的大腿肌群。結果顯示，肌肉中的硝酸鹽濃度明顯上升，而在運動過程中，肌肉施力表現提升約7%，相較於攝取安慰劑時有顯著差異。

艾希特大學應用生理學教授安迪瓊斯（Andy Jones）透露，這項最新研究提供了目前最直接的證據，說明硝酸鹽為何能改善人類肌肉的運動表現。透過本次研究所使用的追蹤技術，科學家得以更精確地確認硝酸鹽在體內增加與發揮作用的位置，進一步理解其增強運動表現的生理基礎。

對於這次研究的新發現，美國國家衛生研究院、國家糖尿病與消化及腎臟疾病研究所的研究科學家芭芭拉皮克諾瓦（Dr. Barbora Piknova）強調，這回直接證明，肌肉中的硝酸鹽濃度對運動表現至關重要，推測其作用機制是作為一氧化氮的來源。「這些發現不僅對運動科學領域具有重大意義，未來也可能延伸應用於與一氧化氮缺乏相關的神經肌肉與代謝疾病治療方向。」

更多鏡週刊報導

巧克力抗老化？ 專家分析關鍵成分：濃度高的人看起來更年輕

這種旅伴很雷嗎？玩日本被帶去連鎖店吃好吃滿 達人給建議：放生對彼此都好

丹丹漢堡至今仍只收現金？ 網揭關鍵：沒在怕