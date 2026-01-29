喝「魔法藥水」昏睡到隔天！泌尿醫揭嚴重後果 示警3類人：下面被鎖死

生活中心／彭淇昀報導

近日有網友在Threads上分享，喝了10c.c.「希普利敏」抗過敏藥水後，直接昏睡到隔天，還被當成「登機睡覺神器」、「育兒助睡魔法藥水」。對此，泌尿科醫師蘇信豪提醒，這瓶「魔法藥水」可能會對泌尿系統造成嚴重影響，「就像水龍頭被鎖死」，若本身有攝護腺肥大問題，還會導致想尿卻尿不出來的後果，甚至得掛急診插導尿管。

有民眾喝了「希普利敏」後，直接昏睡到隔天，泌尿醫師蘇信豪提醒，副作用恐影響泌尿系統，嚴重恐要插導尿管。（圖／翻攝自蘇信豪臉書）

蘇信豪在臉書粉專發文表示，希普利敏（Cypromin）的成分是Cyproheptadine，屬於「第一代抗組織胺」。這類藥物分子小、具高度親脂性，很容易穿透「血腦屏障（BBB）」進入大腦，它會抑制中樞神經，產生強烈的嗜睡感。雖然對過敏有效，但對成人而言，副作用往往比主作用更有感。

蘇信豪指出，除了嗜睡，希普利敏還有明顯的 「抗膽鹼（Anticholinergic）」 作用。這對泌尿系統有2大衝擊，包括「​膀胱收縮無力」，膀胱這顆氣球擠不動了，尿液排不出去；「​尿道括約肌放鬆困難」，就像水龍頭被鎖死，門打不開。​他還提醒，若本身就有攝護腺肥大的問題，這類藥物可能會成為壓垮駱駝的最後一根稻草，導致想尿卻尿不出來，甚至得掛急診插導尿管。

蘇信豪示警「3類人」別亂喝：藥物是用來治療的，不是用來睡覺的。

●攝護腺肥大男性：避免急性尿滯留風險。

●高齡長輩：嗜睡與頭暈極易導致半夜起床跌倒骨折。

●青光眼患者：可能導致眼壓升高。

此外，蘇信豪表示，若有過敏困擾，現在有許多第二代抗組織胺效果好且不嗜睡，對排尿影響也極小，「藥物適應症很重要，別人的神器可能是你的兇器」。

