喝1類飲料肚子恐變大！醫揭自己也受害 陷 「正常體重肥胖」

近日能量飲料走進校園，部分學生為了維持精神，提升上課專注力開始飲用，引發網路熱議。對此，醫師姜冠宇建議，別說小孩，成人也最好不要喝，不但會讓肚子變大，甚至會影響睡眠品質，並稱他以前擔任住院醫師時也喝能量飲，看到自己的肚子超挫折。

姜冠宇在臉書發文表示，最近「能量飲」的討論很夯，要分享一個隱藏型肥胖的概念，學術上稱為正常體重肥胖，意思是說BMI是正常的，但是看肚子腹圍早就超標的，也就是「你越喝，肚子就越大」。

廣告 廣告

他進一步指出，多個隊列研究（有用影像實際測量內臟脂肪）顯示，含糖飲料喝越多，內臟脂肪和腰圍就越高，而這個關係常常獨立於 BMI。泰國有年輕女性研究習慣喝含糖飲料與攝取高度加工食品的族群，出現「正常體重肥胖」的比例明顯較高；歐洲與其他地區的資料也顯示，這類人飲食型態往往是，含糖飲料、零食、外食多，纖維與蛋白質攝取不足。

「喝能量飲後，體重變化不大，但腹圍明顯增加」，姜冠宇表示，在機制上其實說得通，因為含糖飲料中的糖（尤其是果糖成分）會大量進入肝臟，促進「新生脂肪合成」，這些脂肪更容易堆在肝臟與腹腔周圍，形成「內臟脂肪」，而不是均勻分布到四肢。

另外他還指出，液體熱量不會有「飽足感」補償，喝200–300kcal 的含糖飲料，大腦與胃的飽足感機制常常「沒算進去」，多喝的熱量沒有在當餐吃少一點來抵銷，多餘熱量就慢慢變成脂肪。

而能量飲的高咖啡因可能影響睡眠品質、增加交感神經活性與皮質醇，慢性壓力與睡眠不足本身就跟腹部脂肪堆積有關，對「亞健康」的人（壓力大、睡不好、活動量不足），等於在既有的脆弱上再加一把火。

姜冠宇最後嘆道，雖然直接針對「能量飲→ BMI正常但腹圍肥胖」的相關研究還不多，但能量飲為高糖飲料加高咖啡因，含糖飲料與腹部肥胖、內臟脂肪、代謝症候群「正常體重肥胖」的關聯已經有非常穩定的證據。

他稱，「希望各家能量飲不要認我在擋各位財路，因為我也是住院醫師時代能量飲的受害者，那時候真的被操到不得不做出犧牲健康的選擇，就算訓練完成成為主治醫師，看到自己的肚子真的是超挫折，所以我現在拼命運動，一路縮腰平肚子來花的代價也不少…這種當下為了不走回頭路，就戒掉喝含糖飲料的習慣，尤其能量飲，我是終身不再碰」。

更多中時新聞網報導

跨越台鐵月台警戒線 最高將罰7500元

Netflix收購華納兄弟 名導影后齊反對

觀光占全球碳排8％ 永續遊拚轉型