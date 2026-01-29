喝10c.c.「魔法藥水」昏睡到天亮 醫示警3類人別試：下面被鎖死

一名網友近日在社群平台分享，喝了10c.c.「希普利敏」抗過敏藥水後，竟直接昏睡到天亮，泌尿科醫師蘇信豪提醒，這種「魔法藥水」雖能催眠，但可能對泌尿系統造成嚴重影響，「就像水龍頭被鎖死」，嚴重者甚至可能引發急性尿滯留，需要緊急插尿管治療，警告攝護腺肥大男性、高齡長者及青光眼患者千萬不要隨意服用，強調未經醫師指示長期使用，可能引起其他健康問題，增加身體負擔。

蘇信豪近日於臉書粉專指出，希普利敏的主要成分為Cyproheptadine，屬於第一代抗組織胺，這類藥物分子小、親脂性高，容易穿透血腦屏障，抑制中樞神經，造成強烈嗜睡，雖然對過敏有效，但成人服用後，副作用往往比療效更明顯。

蘇信豪表示，除了嗜睡外，希普利敏還具有抗膽鹼作用，可能導致膀胱收縮無力、尿道括約肌放鬆困難，「就像水龍頭被鎖死、門打不開」，若男性合併攝護腺肥大，更容易引發急性尿滯留，造成膀胱脹痛，必須立即就醫。

蘇信豪提醒，3大類族群千萬不要隨意服用，一是攝護腺肥大男性，以免引起急性尿滯留；二是高齡長者，嗜睡與頭暈可能增加半夜跌倒或骨折風險；三是青光眼患者，藥物可能升高眼壓，強調若有失眠困擾，應尋求醫師建議，切勿將希普利敏當作助眠神器，以免睡得安心卻換來健康危機。

另藥師洪正憲也提醒，希普利敏會造成嗜睡及食慾增加，這些其實都有副作用，若孩子因皮膚搔癢夜間難以入睡，偶爾使用有助改善；但若未經醫師指示自行長期服用，可能引發其他健康問題，或增加身體負擔。

★《中時新聞網》提醒您：用藥須由醫師、藥師指導，並依照藥品說明書的方法用藥。

