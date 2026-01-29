喝10c.c.「魔法藥水」昏睡到天亮 醫警告3類人別試：小心下面鎖死

網路傳出有人靠抗過敏藥物「希普利敏」入睡，醫師警告恐導致「尿不出來」的危機。示意圖。取自Unsplash



近期在社群平台Threads有網友分享，服用10c.c.抗過敏藥物「希普利敏」後，直接昏睡到天亮，把它當作助眠幫手。泌尿科醫師蘇信豪警告，這種「魔法藥水」雖然能讓人很好睡，也可能導致「尿不出來」的窘境，嚴重者甚至需要緊急插尿管治療，呼籲攝護腺肥大男性、高齡長者及青光眼患者切勿隨意服用。

蘇信豪近日於臉書粉專指出，希普利敏（Cypromin）的成分是 Cyproheptadine，屬於「第一代抗組織胺」，這類藥物分子小、具高度親脂性，很容易穿透「血腦屏障」進入大腦。它會抑制中樞神經，讓人有強烈嗜睡感。雖然對過敏有效，但成人若服用後，副作用往往比主作用更明顯。

蘇信豪分析，除了嗜睡作用，希普利敏還有明顯的「抗膽鹼（Anticholinergic）」作用，可能讓膀胱收縮無力，導致尿液排不出去，或者是造成尿道括約肌放鬆困難，「就像水龍頭被鎖死，門打不開」。如果患者有攝護腺肥大問題，這類藥物可能讓人想尿卻尿不出來，甚至得掛急診插導尿管。

蘇信豪提醒3種人別亂服用希普利敏，包括攝護腺肥大男性，它可能導致急性尿滯留風險；高齡長輩則是容易嗜睡與頭暈極易導致半夜起床跌倒骨折；另外，若是青光眼患者，使用後恐導致眼壓升高。

