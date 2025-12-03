喝20包毒咖啡包後失控 毒蟲竟衝游泳池衝6歲女童扣板機

陳姓男子吸食大量毒咖啡包後情緒失控，竟到游泳池朝女童扣下板機，所幸未造成悲劇，他則於近日遭檢方起訴。（圖／翻攝畫面）

台中市29歲陳姓男子10月吸食大量毒品咖啡包後情緒失控，竟持非制式手槍闖入西屯區兒童游泳教室，跳入泳池朝正在上課的6歲女童開槍，所幸子彈卡彈才沒造成悲劇，警方獲報後連忙將他逮捕並移送法辦，全案近日偵結，檢方認定他具殺人犯意，依對未滿7歲之人犯殺人未遂罪嫌將他起訴。

10月10日下午，陳男服用含依托咪酯、卡西酮與K他命的20包毒咖啡包後情緒高張，於傍晚6時許持槍和26顆子彈闖入該游泳教室，辦公區人員見狀嚇得四散逃竄，陳男竟又進入泳池。

廣告 廣告

當時葉姓教練正在教6歲女童與其兄長游泳，陳男跳入水中，朝葉男與女童扣動板機，而手槍卡彈未擊發，而他爬出泳池後再度瞄準，子彈依然沒有擊出，所幸未造成悲劇發生。

而陳男悻悻離開後，又到停車場以槍托敲碎現場車輛的擋風玻璃，在車上的蔡姓車主和女童嚇得驚聲尖叫，警方獲報後連忙趕抵並將他逮捕，還在其身上查扣槍彈及大量毒品咖啡包。

陳男在偵訊時否認殺人未遂，稱自己喝大量咖啡包而無法控制身體，但葉男與受害女童指證歷歷，監視器也拍下其犯案過程，檢方近日偵結，認定他有殺人犯意，依對未滿7歲之人犯殺人未遂罪嫌將他起訴。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

國教輓歌1／退休卡關又遭「校事會議」圍剿 新竹女師魂斷校園血諫冤情

台大正取生報到竟遭「好友冒名取消」 17秒毀人前途只因嫉妒

黃立成砸4.6億「重回賭桌」喊：故事仍在繼續 疑「幸運數字」曝光