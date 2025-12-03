「毒咖啡」男子持改造槍闖兒童泳池，瞄準教練、6歲童扣扳機！幸槍枝卡彈未釀悲劇，警在其租屋處查獲大批毒品及子彈，台中地院裁定羈押禁見。檢方依對未滿7歲之人犯殺人未遂罪嫌起訴這名29歲陳姓男子，他坦承一次喝了20包「毒咖啡」，才會行為失控鬧事。

喝20包毒咖啡 男持槍跳泳池 想射6歲童 遭羈押禁見。(圖／TVBS)

一名29歲陳姓男子在台中市西屯區一間游泳池內，疑似在服用大量毒品後持槍對教練和6歲女童扣下扳機，所幸槍枝卡彈未釀成悲劇。該男子不僅在泳池內企圖殺人，還在停車場敲碎進口轎車的擋風玻璃，行為極度失控。警方到場逮捕後，在其租屋處發現彈匣、73包毒品咖啡包及毛重2公克K他命等違禁品。檢方已依對未滿7歲之人犯殺人未遂罪嫌起訴，法院裁定羈押禁見。

男子泳池持槍扣扳機 幸卡彈6歲女童逃死劫。(圖／TVBS)

一名陳姓男子在國慶日當天，因服用過量毒品而行為失控，持改造手槍闖入台中西屯區一間兒童游泳池。根據起訴書內容，這位29歲男子自稱一次喝了20包毒咖啡包後，帶著槍和26顆子彈，跳進自己租屋處旁的游泳池，瞄準正在教學的游泳教練和一名6歲女童扣下扳機，幸好槍枝卡彈，未能擊發，避免了一場悲劇。

陳姓男子在國慶日當天，因服用過量毒品而行為失控。(圖／TVBS)

事件發生後，陳姓男子又跑到停車場，敲碎一輛進口轎車的擋風玻璃。警方趕到現場將他逮捕時，他不僅不聽從警方指令趴下，還屁股左右搖擺，最後被員警包圍壓制。在陳姓男子的租屋處內，警方發現了彈匣、73包毒品咖啡包和毛重2公克K他命等違禁品。

陳姓男子又跑到停車場，敲碎一輛進口轎車的擋風玻璃。(圖／TVBS)

附近居民表示，陳姓男子搬來不到半個月，平時獨居，那天可能是心情不好才喝酒鬧事，表現得很脫序。據了解，陳姓男子來自桃園市桃園區，現居台中市，其社群軟體上的大頭照是戴著墨鏡牽著白馬。警方調查發現，這些槍枝、子彈和毒品等違禁品，是他去年底從朋友桃園大溪區住處取得的。

員警包圍壓制。在陳姓男子的租屋處內，警方發現了彈匣、73包毒品咖啡包和毛重2公克K他命等違禁品。(圖／TVBS)

第六分局西屯派出所副所長歐譯文表示，陳姓男子疑似施用毒品導致神智不清。台中地方法院行政庭長黃玉琪指出，法院認為被告有逃亡影響證人證詞之虞，加上被告當庭向法官表示能夠禁見讓他靜一靜等情況，因此裁定羈押禁見。檢方已從重依對未滿7歲之人犯殺人未遂罪嫌將陳姓男子起訴。

