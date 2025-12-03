喝20年！他問50嵐下方神祕亂碼是啥？眾人猜到崩潰 商標達人揭背後真相

生活中心／王文承報導

一名網友表示，他喝了50嵐超過20年，但始終搞不懂 LOGO下方那串像文字又像符號的圖形到底是什麼。（圖／資料照）

台灣被稱為「手搖飲王國」，上班族只要一到休息時間，幾乎人手一杯手搖飲，其中知名品牌50嵐更是許多人心中的首選。一名網友近日表示，他喝了50嵐超過20年，但始終搞不懂 LOGO下方那串像文字又像符號的圖形到底是什麼。貼文曝光後引發熱議，不少人同樣百思不得其解；有人覺得像驗證碼，也有人認為看起來像「50嵐」的草寫。最後，貼文成功釣出商標達人揭開答案。

他問50嵐下方亂碼是啥？商標達人揭真相



一名網友在社群平台《Threads》貼出一張50嵐塑膠袋，並把LOGO下方那串神秘符號框起來，表示自己多年來完全看不懂，忍不住詢問：「看了20幾年還是不知道這到底是什麼，有人看得懂嗎？」

廣告 廣告

貼文引起許多網友搞笑回應，「防偽圖標吧」、「手拿五個10元，買 TEA」、「不管看幾次第一眼都是GTA」、「看不清楚，換一張新驗證碼」、「圖形驗證碼，猜對送一杯」、「按語音播放看看」、「這驗證碼我真的看不懂」。

然而，這篇貼文成功釣出一位商標達人出面解惑。她貼出 50嵐商標的詳細資料，指出那串神秘符號其實是 50嵐商標中「50嵐The Tea of Cool. Craving. Content... C-TEA」的「C-TEA」視覺化字樣。而這組商標是台南50嵐於96年就申請註冊的。

事實上，臉書粉專「台南式 Tainan Style」曾分享，50嵐創辦人馬先生在1994年於台南市南區德興路家人雞排攤旁開始擺攤賣果汁茶飲。他在翻閱日本雜誌時看到「五十嵐」這個姓氏，覺得好聽又好記，便將其用作品牌名稱，並於1997年成立第一間標準店。

更多三立新聞網報導

店家公告貼「不賣C蛋」！他霧煞煞問：有什麼區別？婆媽揭驚人差異

好市多黑五最大亮點！醫驚見女推車只放1物 一票人笑翻：她有高貴靈魂

以為被詐騙！退休爺收「57萬信用卡帳單」嚇傻 得知真相氣炸又無奈

怕工作被AI取代？黃仁勳揭背後真相：風險不是這個 解答驚呆輝達員工

