喪事紅白包內裝告訴狀！再嗆對方「老不死」他下場慘了

台中市發生一起因鄰居糾紛引發的恐嚇案件。陳姓男子於今年3月間因故對鄰居提起民事賠償訴訟，雙方關係陷入緊張。4月間，陳男將一份民事告訴狀以特殊方式包裝後，委託社區管理室轉交給鄰居。根據法院調查，陳男使用的包裝方式相當特殊。

他先將告訴狀放入白色香奠袋中，再將白包裝進印有花鳥圖案的紅色香奠袋。依照民間習俗，這類紅包是用於長者辭世時的奠儀，而白包更是直接象徵喪事。鄰居打開包裹後，不僅發現紅白包的不祥意涵，更在告訴狀內容中看到多處辱罵文字。

告訴狀內寫有「老不死的廢物，阻礙社區正常發展的毒瘤」、「宅在家倒數的老人」等語句。鄰居認為這已構成生命威脅，隨即向警方報案。陳男在法庭上否認有恐嚇意圖。

他辯稱當時只是要找袋子裝告訴狀和光碟，因紅包袋長度不足，才臨時到超商購買信封。他表示超商內除了白包可單買外，其他信封都是整包販售，因此只能選擇購買白包。法官審理後認為，陳男使用的紅包並非一般超商販售的素面紅包，而是專門用於喪事的香奠袋。

考量雙方先前已因訴訟關係不睦，加上告訴狀內的辱罵文字，客觀上足以讓收受者心生畏懼，擔心生命身體安全受到威脅。台中地方法院最終認定陳男的行為已構成恐嚇罪，判處拘役30天，得易科罰金。本案仍可上訴。

