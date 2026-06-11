「喪事辦完再哭」台中失親女童今畢業 親筆卡片致謝各界

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台中神岡岸裡國小一名六年級女童身世坎坷，父親早逝、母親又因中風驟逝，悲慘處境引發社會高度關注，大批善款湧入學校專戶。今（11）日迎來國小畢業典禮的她，親手寫下卡片，感謝各界及時伸出援手。

回顧女童家庭狀況，其父多年前病逝後，便隨母親搬回神岡與外公外婆同住，胞兄則由嘉義的祖父母撫養。未料今年1月，母親在值夜班時突發腦溢血不幸過世，家庭支柱頓失，僅剩年邁的外公外婆與她相依為命；更雪上加霜的是，外公也在今年3月確診罹癌，目前正接受治療，目前阿姨已搬回照顧，陪伴全家度過難關。

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女童坎坷身世經媒體報導曝光後，引發社會關注，校長楊朝銘透露，直到上週仍有大批善款湧入學校專戶，目前累積的教育基金已足夠支持女童一路讀完大學，由衷感謝各界及時伸出援手。

女童在卡片中真摯寫道，感謝大家的愛心援助，讓她不再感到孤單。（圖／岸裡國小校長楊朝銘提供）

楊朝銘回憶年初前往慰問時，女童就展現出令人心疼的堅強，忍痛表示「父母都不在了，雖然很難過但不能哭，要等喪事辦完再哭，媽媽才能安心走」，一席話讓在場大人全紅了眼眶。

校方透露，女童在校表現乖巧、學業成績中等，是個心思細膩的孩子。在畢業前夕，她特別親手寫下多張感謝卡片，除了送給校長，也指名向當初報導的媒體記者致謝，並由校方代為寄出。女童在卡片中真摯寫道，感謝大家的愛心援助，讓她不再感到孤單，未來一定會加倍努力讀書，用優秀的表現回報社會的善意。

女童向當初報導的媒體記者致謝。（圖／岸裡國小校長楊朝銘提供）

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