喪偶之痛太艱熬 香港女神療傷多年終於復出

鍾楚紅走出喪夫痛，幾年之後重返商業活動。（翻攝自鍾楚紅微博）

辛龍在2020年失去愛妻劉真，沉寂了好一陣子，直到今年年底才終於復出；過往不少如此在喪偶之後重新站起來的例子，一路以來都獲得外界不少的支持。

鍾楚紅1991年嫁給香港廣告才子朱家鼎，淡出娛樂圈；然而2007年朱家鼎癌逝，鍾楚紅一度走不出喪夫之痛，數年後終於開始參與商業活動。

小S透露具俊曄留台以畫作追思大S，並計畫辦畫展。（翻攝自具俊曄臉書）

具俊曄在大S離世後一直留在台灣，小S透露他每天為大S畫畫，計畫過完年後舉辦畫展，並將以藝術方式追思大S；但演藝工作還要再等等。

林書宇再婚後，日前與夏于喬迎來懷孕喜訊。（甲上提供）

導演林書宇第一任妻子黃若璇於2012年過世，後經五月天石頭介紹認識夏于喬，交往3年結婚；當了6年夫妻後，日前公開懷孕喜訊。

