喪命老夫妻生前賣蔥油餅養家 36歲獨子染毒還啃老

喪命的老夫妻生前賣蔥油餅養家。（圖／東森新聞）





新北蘆洲發生凶殺命案，1對老夫婦陳屍在家裡，兩人全身各有10多處刀傷，手部有抵抗搏鬥的痕跡。婦人表妹想約喝茶打牌卻找嘸人，報警才曝光凶殺案，警方認定死者兒子涉有重嫌，犯案後騎車逃逸，還更換交通工具，機車內被查扣一把開山刀，老夫婦最後身影曝光，警方現婦人頭部被重擊，嫌犯棄車往南部逃，兒子狠心殺害攻擊父母頭部畫面也曝光，警方全力追查中。

喪命的老夫妻生前賣蔥油餅養家，婦人40歲高齡生子，沒想到唯一的兒子36歲還在啃老！甚至染毒，嫌犯平常都跟年邁雙親同住，他卻當起啃老族，不但沉溺網路遊戲，過去有三級毒品被裁罰紀錄，鄰居說，嫌犯脾氣不好，過去曾經因為借停車位，被他嗆聲。里長心痛說，啃老族殺父母完全沒人性。

廣告 廣告

17日晚上9點多，監視器拍下死者最後身影。他獨自一人拿著一袋物品，緩緩打開公寓大門。沒想到才上樓回家，不到半小時，就遭到殘忍殺害。夫妻倆生前開發財車賣銅板價蔥油餅。雖然外觀不起眼，但是每一次擺攤，總是吸引不少饕客，爭相排隊。蔥油餅攤商附近店家：「偶爾跟他買，我覺得他人就是滿忠厚的那種人，賣很久，比我們更久，因為我們開23年多，生意還不錯，他風評也很好啊。」

鄰居透露，倆夫妻感情很好。每天早上7、8點就從蘆洲前往三重做生意。傍晚5點多回來，作息非常正常。即便一大把年紀，依舊認分賺錢維持家計。根據了解，這一對夫妻平常和兒子同住在新北市這一處公寓，以每個月租金一萬元，承租公寓以及這一處車位，而老夫妻疑似遭兒子砍殺之後，做生意的餐車還停留在這個地方。

雖然死者，都跟兒子住在一起，但是左鄰右舍卻表示，很少聽到他們分享，跟孩子的相處狀況，就算平常有見到面，也幾乎不會打招呼。附近鄰居：「車子都停那裡，有時候我們這邊有人要停車，都跟他們借車位，他們夫妻人都很好，因為那天我們有車子停在那個位置，他兒子就很不開心，就罵我們。」

警方調查，涉嫌弒父弒母的36歲凶嫌，沒有穩定工作，偶爾打零工，卻沉溺於手機電腦遊戲。過去曾有三級毒品的裁罰紀錄，疑似還有一名未婚生子女。當地里長：「他的兒子在路上怎麼講，也沒認識他因為他很少跟我們互動，而且我聽他們在講，好像是啃老族。」

是不是因為討錢不成，才狠心殺害年邁雙親，檢警全案追查中。

更多東森新聞報導

蔥油餅夫妻遭啃老兒殺害！地標改「永久歇業」 老饕留言悼念

冷血弒親！狂砍蔥油餅父母37刀 啃老逆子正面曝光

重新橋死亡車禍！男載友急切撞死婦 車禍畫面掀熱議

