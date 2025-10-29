喪夫之慟以淚洗面 看大愛找回心方向

失去至親的悲痛，在環保站獲得心靈慰藉。家住台中的「駱美容」，兩年前失去摯愛的先生，她整日以淚洗面，因為全家有收看大愛台的習慣，兒子「林益楙」鼓勵媽媽，到台中的東勢環保站做環保，他和太太也陪同一起付出。兩年下來，駱美容逐漸找回笑容，雖然還是傷心，但來到環保站付出時，總會獲得心靈力量。

東勢環保站裡，大家做環保做得認真，每個人都在各自的領域付出。穿著淡紫色衣服的環保志工駱美容，專注的分類空瓶空罐，沒有一刻停歇。駱美容的兒子和媳婦，每星期都陪著她來做環保，說起投入環保的因緣，兩年前先生因病過世，全家一度陷入巨大悲痛。

駱美容的兒子 林益楙：「因為我爸爸在兩年前離開，然後跟菩薩去修行了，然後我就覺得，想要帶媽媽走進去人群，然後就想到說，我們常常都有在看大愛電視台，然後看到一群人在做環保。」

林益楙說，來做環保後，終於看到媽媽露出笑容，環保站裡的志工會互相關懷鼓勵，全家都喜歡這個美善的環境。

駱美容的兒子 林益楙：「一方面可以把心靜下來，一方面又可以做功德服務人群，然後回饋社會，所以呢 我就覺得做慈濟，心裡很踏實很滿足。」

失去至親的傷痛，需要更多時間來整理心情，但因著做環保，能感受到內心流動的溫暖，更有勇氣面對未來。

