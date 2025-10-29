喪夫之慟以淚洗面 看大愛找回心方向
失去至親的悲痛，在環保站獲得心靈慰藉。家住台中的「駱美容」，兩年前失去摯愛的先生，她整日以淚洗面，因為全家有收看大愛台的習慣，兒子「林益楙」鼓勵媽媽，到台中的東勢環保站做環保，他和太太也陪同一起付出。兩年下來，駱美容逐漸找回笑容，雖然還是傷心，但來到環保站付出時，總會獲得心靈力量。
東勢環保站裡，大家做環保做得認真，每個人都在各自的領域付出。穿著淡紫色衣服的環保志工駱美容，專注的分類空瓶空罐，沒有一刻停歇。駱美容的兒子和媳婦，每星期都陪著她來做環保，說起投入環保的因緣，兩年前先生因病過世，全家一度陷入巨大悲痛。
駱美容的兒子 林益楙：「因為我爸爸在兩年前離開，然後跟菩薩去修行了，然後我就覺得，想要帶媽媽走進去人群，然後就想到說，我們常常都有在看大愛電視台，然後看到一群人在做環保。」
林益楙說，來做環保後，終於看到媽媽露出笑容，環保站裡的志工會互相關懷鼓勵，全家都喜歡這個美善的環境。
駱美容的兒子 林益楙：「一方面可以把心靜下來，一方面又可以做功德服務人群，然後回饋社會，所以呢 我就覺得做慈濟，心裡很踏實很滿足。」
失去至親的傷痛，需要更多時間來整理心情，但因著做環保，能感受到內心流動的溫暖，更有勇氣面對未來。
更多 大愛新聞 報導：
滿屋雜物安全隱患 大掃除風雨無阻
《百大醫言堂》上線 醫學衛教護健康
其他人也在看
滿屋雜物安全隱患 大掃除風雨無阻
慈濟志工要幫助獨居又身心障礙的詹先生清掃家裡，當天氣象報告豪大雨，志工仍決定按照原定計畫。詹先生的家囤積垃圾，志工分工清掃，讓這場雨中的行動，不只清出一個乾淨空間，更帶來溫暖。詹先生的家滿屋子垃圾...大愛電視 ・ 1 天前
經部核定114年「IC設計攻頂補助計畫」聚焦AI、高速互聯與邊緣運算技術
為進一步強化臺灣在全球半導體產業的競爭力，並響應行政院「晶片驅動台灣產業創新方案」，經濟部產業技術司持續推動「IC設計攻頂補助計畫」，旨在支持國內IC設計業者投入具國際領先地位的晶片及系統研發。一一四年「IC設計攻頂補助計畫」在經濟部與國科會共同召開雙首長會議後，核定通過群聯電子、智成電子、奇景光電、力晶積成電子、瑞音生技與合聖科技等六家廠商的五項計畫，總經費達三十億元，核定補助金額為八．四億元，預估將帶動產值達九八一億元。經濟部表示，「IC設計攻頂補助計畫」不僅展現我國在半導體自主研發上的決心，更是推動臺灣邁向高性能、低功耗與智慧運算新時代的重要引擎。隨著AI、高速互聯與邊緣運算等關鍵技術的突破，將形塑下一波晶片創新的國際競爭優勢。「IC設計攻頂補助計畫」首年一一三年推 ...台灣新生報 ・ 16 小時前
王子遭控「道德淪喪」破壞粿粿3年婚姻 週末活動臨時喊卡
王子、粿粿昨（29日）被范姜彥豐指控「道德淪喪」婚外情，王子發聲致歉，他原定11月1日要出席的香氛品牌活動，也確定取消。品牌EASE稍早回覆，「一日店長活動前兩周已經因為檔期先行取消，感謝大家關心，謝謝。」中時新聞網 ・ 17 小時前
非洲豬瘟被迫改菜單！彰化60年老店豬肉羹變雞羹
非洲豬瘟禁宰今天（30日）進入第8天，不少餐飲業遭受衝擊無豬肉可賣，彰化市有60年歷史的車路口肉羹，以前都是用豬後腿製作加上魚醬每天現場製作現賣，如今因缺豬肉，只好改賣清雞柳條，首次推出很多顧客都覺得還不錯，甚至吃不出差異，有顧客甚至以為是豬肉製作。自由時報 ・ 22 小時前
《百大醫言堂》上線 醫學衛教護健康
台灣邁入超高齡社會，面對老年人口越來越多，期盼健康久久、也打造健康台灣。慈月基金會跟神腦基金會，共同合作拍攝《百大醫言堂》節目，正式上線啟動，在多個媒體平台都能收看。這個節目由台大前校長「楊泮池」...大愛電視 ・ 1 天前
秋意漸濃、氣溫驟變，換季乾癢、睡不好、關節痠？用香氣鬆開身心靈
秋意漸濃、氣溫驟變，許多人都感覺「身體跟不上季節的節奏」──皮膚開始乾癢、夜裡翻來覆去睡不安穩，甚至清晨起床時關節發緊痠痛。 芳療師Doris表示，每年換季時，最常見的三大身心困擾就是「皮膚乾、睡不好、關節痠痛」，這些看似小毛病，其實是身體在提醒我們需要放慢腳步，重新平衡節奏。 換季睡不好、情緒易敏？用樹脂香氣鬆開身心「季節變化對情緒與睡眠的影響，往往比我們想的更深。」Doris指出，秋冬時節常見失眠、焦慮與易怒現象，適合運用帶有樹脂調的香氣來安撫心緒。 可以用以薰衣草、秘魯香脂、安息香、乳香、玫瑰天竺葵等多種精油調配而成的精油，因為溫暖的樹脂氣息帶來修護與安定，搭配薰衣草與玫瑰天竺葵的柔和花香，皆能舒緩緊繃，以及幫助入眠好睡。 基底油可以選擇摩洛哥堅果油、椰子油、榛果油、甜杏仁油等植物油，為乾燥肌膚補足滋潤。建議於夜晚入睡前，緩緩塗抹於全身，或畫圈按摩於胸口、腹部，讓香氣在呼吸間釋放壓力，陪伴身心緩緩進入夢鄉。 秋高氣爽出遊必備，柑橘香氣喚醒愉悅能量Doris建議，戶外活動或運動後可使用以清新果香類的精油，舉例來說，像是含多種柑橘精油，包括萊姆、甜橙、苦橙、檸檬等味道，能散發出愉悅香常春月刊 ・ 22 小時前
2025年標竿城市! 翁章梁滿意度83.3高分蟬聯第一
南部中心／綜合報導天下雜誌舉辦2025年標竿城市頒獎典禮，其中嘉義縣長翁章梁以83.3分的高分，在縣市長滿意度的調查裡面，再度蟬聯第一，而且在永續幸福城市調查中，進步幅度也是全台最大，翁章梁說，接下來到2035年，將會是嘉義縣轉型最重要的黃金十年。民視 ・ 1 天前
加保沒做「1件事」！600萬理賠進別人口袋 老婆、小孩領不到
傻眼！資深媒體人狄志為在臉書發布貼文，透露朋友的丈夫癌逝後，才發現有一張防癌壽險保單，但因為保單受益人的名字寫的是丈夫的哥哥，由於哥哥不願意分給他理賠金，讓她十分難過，但根據法律規定，至少她還能拿回100多萬解燃眉之急，剩下的就當作是丈夫上輩子欠哥哥。鏡報 ・ 1 天前
馬克西炸39分率隊逆轉！76人延長賽封神奪4連勝 東區第一到手
（體育中心／綜合報導）NBA費城76人展現強韌鬥志，在客場歷經延長賽以139比134力克華盛頓巫師，豪取開季4 […]引新聞 ・ 1 天前
萬元普發金「番外篇」！台新銀、玉山銀、元大銀加碼 iPhone17成抽獎熱門禮
全民關注的「全民＋1 政府相挺」普發現金將於11月5日開放網路預先登記，繼台北富邦銀行最早宣布加碼後，台新銀行、元大銀行和玉山銀行亦順勢加碼，有趣的是，能見一個熱門抽獎禮—iPhone17。鏡週刊Mirror Media ・ 18 小時前
獨家》父帶小三躲債、母遭殺！6幼子自求生路 林作逸曝童年辛酸
改編41年前「李月桂案」的夯劇《我們六個》，分別在大愛台、Netflix播出後引起高度討論，6個孩子因父親經商失敗、母親遭小三殺害，彼此在絕境中互相扶持、感人熱淚。劇中人物原型、現任國小學輔主任林作逸，在《中時新聞網》專訪中，談到當時窮到住漏水違建小木屋、沒錢吃飯，大姊還在工廠切傷手指，小妹在育幼院中一度想不開，讓他忍不住悲從中來。中時新聞網 ・ 22 小時前
MLB／洛時痛批道奇正在四分五裂 隊史最偉大陣容快要變歷史
道奇隊今在世界大賽第5戰又以1：6不敵藍鳥隊，挑戰2連霸陷入2勝3敗絕境，「洛杉磯時報」毫不留情痛批，這支棒界最富有的球隊正在四分五裂，很快就會在另一個國家面臨另一個現實，就是輸掉世界大賽。 藍...聯合新聞網（運動） ・ 15 小時前
王子曖昧狂撩人妻簡廷芮「我以為喜歡我」 昔日手放大腿畫面曝光
范姜彥豐昨（10/29）指控王子（邱勝翊）介入他和粿粿（江瑋琳）的婚姻，震撼演藝圈，王子隨後發聲明承認「與粿粿的關係超越朋友界線」，但否認破壞家庭。不料事件尚未平息，又有網友挖出王子過往在社群上的留言「毫無邊界感」，對象還包括同樣已婚已育的簡廷芮，引發批評。太報 ・ 11 小時前
豬瘟破口抓到了？ 立委驚爆「他一年申請3002次食品免查驗」沒人管
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 非洲豬瘟破口抓到了？外界高度質疑現行「一般食品6公斤及1000美元以下免申請輸入查驗」制度有漏洞，民進黨立委林淑芬今（30）日揭露，有民眾去年就申請多達3002次，一年有294天「天天都申報」、「還自用咧！」批評食藥署開了門卻兩手一攤；食藥署長姜至剛則回應，將針對申請高頻次民眾加強勾稽，而該名民眾今年9月已被登門稽查...匯流新聞網 ・ 19 小時前
王子承認與粿粿「超過朋友界線」向范姜彥豐道歉：錯誤沒有藉口
范姜彥豐29日控訴妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，引起軒然大波。王子於下午2點38發文，打破沉默，承認越過朋友界線：「從一個單純傾聽者漸漸過度關心，超過了朋友間，應有的界線，雖出於心疼與關心，但不是應有的表達方式，錯誤就是錯誤，沒有藉口。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
粿粿出軌王子！與范姜彥豐4個月離婚談不攏 律師猜原因：太多人知道
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，不過就范姜彥豐、粿粿協商這麼久，究竟為何談不成？就有律師猜測，除了價碼談不攏，也有可能是因為過程中太多人知道，就算保密也沒用。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
坣娜胰臟癌逝！研究揭「1物」超毒：大增罹癌風險
歌手坣娜於16日因胰臟癌病逝，享年59歲，消息一出震驚演藝圈與粉絲。醫師錢政弘表示，一般提到胰臟癌，會先想到糖尿病，但一篇針對成年女性得胰臟癌的研究發現，有抽菸者的罹癌風險多1.5倍。兒童時期曾吸二手菸者多1.47倍；有抽菸且在生活中吸二手菸者多1.68倍；有抽菸且在兒童時期吸二手菸的人更多出2.8倍，相當驚人。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
獨／范姜彥豐有明確證據！知情人士揭：看到關鍵照片
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊Passion Sisters前成員粿粿，與男星范姜彥豐交往6年後步入婚姻殿堂，然而婚僅維持3年時間竟爆出婚變消息，范姜彥豐29日發出黑底白字文，長達9分鐘影片控訴粿粿和前棒棒堂成員王子之間的不倫戀情，引發各界關注。民視 ・ 1 天前
59歲坣娜「驚傳病逝」！最後一篇貼文「這1句」曝
娛樂中心／于士宸報導女歌手坣娜驚傳病逝！坣娜過去以〈奢求〉、〈自由〉等歌曲紅極一時，據了解，她10月16日時，疑似遭網傳病逝，享年59歲。消息曝光後，讓演藝圈友人與粉絲震驚不已。然而，知名製作人張光斗稍早也發文了。民視 ・ 1 天前
手握鐵證！徵信社實錘爆內幕「絕對可以支持范姜彥豐」 網驚：粿王輸定
粿粿和范姜彥豐2022年結婚育有一女，結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子則道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」。有網友認為「先吃瓜不罵不站邊」，對此，「徵信執行長」謝智博發聲，表示「放心，絕對可以支持范姜！」證實粿粿偷吃王子。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前