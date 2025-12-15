喪夫又大腸癌末！除夕夜吃剩飯菜孤獨到哭 76歲嬤有人陪圍爐終於笑了

記者張雅筑／台中報導

興大附農餐飲科學生們已經連續6年義煮，擔任弘道台中服務處所舉辦的圍爐餐會「總鋪師」以及「一日孫子、孫女」，送暖給弱勢長輩們。（圖／翻攝畫面）

世界公認最孤獨的排行榜中，最高級、也最慘的孤獨，莫過於「一個人去做手術」，對張奶奶而言，這早就成了家常便飯。張奶奶照顧臥病在床的丈夫多年，丈夫離世後，在台灣舉目無親的她，只能獨自租住在狹小的雅房裡，艱難度日。丈夫剛走，奶奶就被診斷出罹患大腸癌，每次進出醫院，她都孤身一人面對。奶奶哽咽地說，有次過年聽到外面在放鞭炮，她想到這輩子無法再回家鄉，孤單到哭了出來...這番話讓人聽了不禁鼻酸不捨。

據內政部及主計總處的人口普查和調查推估，我國65歲以上獨居長大約70萬人左右，這些爺爺、奶奶中，有一大部分是舉目無親、無依無靠的，因此，他們必須獨自面對晚年的生活挑戰與困境，台中這名76歲的張奶奶就是當中實例。

在世界對孤獨的普遍認知中，最高級、也最慘的孤獨，莫過於「一個人去做手術」。這不僅是身體上的獨自承受，更是一種極致的情感孤立。（示意圖／資料照）

來自中國湖南的張奶奶，年輕時和大自己20歲的丈夫來到台灣，原本的家因921大地震無法居住，兩人就住在組合屋勉強度日。兩人靠著先生的退休俸生活，但一路走來非常艱辛，因為丈夫身體不好，飽受糖尿病之苦，最後嚴重到只能臥病在床，張奶奶不離不棄地照顧愛人，直到他因腎衰竭病逝。丈夫走後，奶奶說，因為他生前的遺願是回家鄉，所以她忍著悲痛幫老伴圓夢，將丈夫的骨灰帶回中國老家湖南後再回到台灣。

豈料老天爺又對張奶奶開了個大玩笑！那就是她被檢查出罹患大腸癌，經過開刀手術和化療後，病情仍惡化，癌細胞擴散到肺部及淋巴。「我連動手術住院的時候都是一個人，做完化療回家會吐、發高燒，全身無力暈倒在家裡，還好有鄰居發現，不然我不知道會怎麼樣。」張奶奶說出這番話時，讓人聽了相當不捨，因為她不僅獨居，連去醫院都是隻身一人，她不僅獨居、去醫院都是隻身一人，舉凡手術同意書、麻醉風險評估等所有醫院的複雜文件，都得她自己顫抖著手簽名，可想而知那孤單感與恐懼有多強烈。

張奶奶本來和大自己20歲的丈夫相依為命，即便先生臥病在床，但對她而言至少還有個伴，心靈上有所慰藉。丈夫病逝後，張奶奶強忍悲痛，完成他最後的遺願「落地歸根」，親自把骨灰帶回中國湖南老家。當她將丈夫安置妥當，隻身返台準備繼續獨自生活時，豈料卻被檢查出罹患大腸癌，她總是一個人到醫院看病、治療，獨自面對病痛與生死。（示意圖，非新聞當事人，資料照）

從丈夫過世後，長達20多年來張奶奶都是一個人生活，雖然她總是勇敢樂觀地面對一切，每逢佳節看到許多家庭團聚、慶祝時，奶奶多少覺得心頭有些空落落的、難掩寂寥，因為在這些本該熱鬧的日子裡，那份「缺席」的感覺，彷彿無情地提醒著她，自己是多麼形單影隻，特別是農曆春節過年時。張奶奶說著說著不禁哽咽起來，她告訴前來關心自己的弘道專員林玠汶和社工，每次到了除夕聽到外面在放鞭炮，總會想起以前過年時家裡熱鬧的景象和回憶，包括：團圓飯的香氣、圍爐時暖烘烘的氣氛和丈夫的笑聲，如今物是人非，現在陪伴自己的年夜飯就只有中午吃剩的飯菜，如此巨大的反差，想想還是會很難過。

張奶奶紅著眼眶，哽咽地說：「有一年除夕夜，我想到自己生病成這樣，不能再回家鄉生活，就覺得好孤單、好孤單，覺得自己一個人好寂寞孤單，難過到哭了出來...」聽到張奶奶這麼說，現場無一人不鼻酸動容的。其實，張奶奶早年在中國與前夫育有一子，談到這兒子，張奶奶終於稍微止住了淚水，臉上浮現一抹複雜而遙遠的笑容，她說，兒子非常孝順，不時會打電話關心自己，也問過她要不要回中國一起生活，「唉...如果可以我也想回去落葉歸根，但我在那裡已經沒有身份，現在又病成這樣，回不去了啦！」

張奶奶和兩名鄰居，同樣是來自中國的獨居奶奶，一起參加弘道所舉辦的圍爐餐會，3位奶奶都非常開心，因為這是他們一年中度過最熱鬧和歡喜的一天。（圖／翻攝畫面）

弘道專員林玠汶告訴記者，張奶奶過去身體還吃得消時，她會把每年省吃儉用的錢拿來買機票，回中國探親，享受短暫的團聚時光。但近年來，隨著年紀增長、病情惡化，張奶奶不但無法再長途跋涉，也徹底斷了她想回鄉落葉歸根的念頭，讓原本孤單的生活，增添了回不去的遺憾與悲傷。

所幸在去（2024）年時，弘道台中服務處接獲到張奶奶的狀況，開始服務並送暖給奶奶，包括：社工定期訪視、送生活物資，還有志工每週登門關心，以及帶奶奶參加敬老旅遊等。但最讓張奶奶開心且期待的就是百人圍爐餐會，因為能讓她重新體驗到團圓和被關懷的滋味，在這久違的「大家庭」中感受到熱鬧氣氛，同時還有志工和興大附農餐飲科的學生陪伴，奶奶說，這是她一年中最歡喜的一天。

雖然是公益活動，但興大附農餐飲科的師生們每年都很用心，把這場餐會當作大飯店的「五星級」宴席來舉辦，不論是菜色還是服務的學生，都展現出專業、熱忱與最高規格的細膩。學生們不僅設計了精緻美味適合長輩入口的菜單，更以優雅的儀態和親切的笑容為長輩們服務，讓長輩們感受到備受尊重的頂級待遇。（圖／翻攝畫面）

張奶奶在圍爐餐會開始前參加現場的趣味活動，雖然已經76歲又罹癌，但本身個性樂觀又勇敢的她，看起來仍相當有活力。（圖／翻攝畫面）

今（2025）年弘道台中服務與新加坡商全美世界控股有限公司台灣分公司再度合力舉辦百人圍爐餐會，由連續6年投身公益的興大附農餐飲科學生們，擔任起「總鋪師」和「一日孫子、孫女」，在興大附農校園內席開25桌，邀請80位弱勢、獨居長輩參加。張奶奶和兩位鄰居，同樣來自中國的獨居奶奶獲邀一起出席，平時互相扶持照顧的3位奶奶，上週六（12/13）到校園裡體驗美甲、享用豐盛圍爐餐，被滿滿的愛與關懷包圍著，張奶奶感動地說：「雖然我們都沒親人在台灣，但有弘道的照顧，就像一家人一樣，孤單的感覺少了很多、很多，真的非常感恩！」

張奶奶在志工的陪伴下開心地享用圍爐餐，她說，自己雖然在台灣沒有任何親人、無依無靠，但很感謝弘道基金會與所有善心人士伸出援手。因為有了這些社工和志工的關懷，讓她重新感受到了「家」的溫暖和團圓的滋味，不再覺得自己是一個被社會遺忘的孤單老人。（圖／翻攝畫面）

張奶奶闖關時的專注模樣相當可愛，就像一位童心未泯的長者，全身心地投入遊戲，展現出難得的活力與純真，讓一旁陪伴的志工們看了，都不禁嘴角上揚。（圖／翻攝畫面）

這樣盛大的圍爐餐會，來自許多人的愛心，其中新加坡商全美世界控股有限公司台灣分公司已連續4年支持弘道圍爐餐會，今年還出動100位志工陪伴弱勢長輩，讓現場的爺爺、奶奶瞬間多了個兒女。對此，新加坡商全美世界控股有限公司台灣分公司葉國淡總經理表示：「面對台灣高齡化趨勢，我們希望透過全美志工親身陪伴的圍爐送暖活動，讓弱勢長輩在年節前能感受到被陪伴的溫暖與過節的喜悅。期盼藉由企業的力量，能拋磚引玉，讓更多人關注高齡議題，共同為社會帶來正向溫暖的影響。」

在農曆春節圍爐之際，台灣社會仍有許多角落是被遺忘和充滿孤寂的。當大多數家庭沉浸在熱鬧團圓的歡樂中時，仍有為數眾多的獨居長者、經濟弱勢家庭，或是因疾病、身心障礙而行動不便的邊緣戶，正在默默承受著形單影隻的落寞，過年過節對他們來說不僅不是一種喜悅，反而成為一種難以言喻的「提醒」。所以許多接受弘道基金會服務的弱勢阿公、阿嬤們，他們一年中最期待的活動就是圍爐餐會，此外，也因為長照和弘道的服務，讓原本難以自行出門、必須獨自面對日常生活的他們，能夠重新獲得與社會連結的機會，不僅在生活上得到實質的幫助，更在心靈上感受到了溫暖與被關懷的歸屬感。（圖／翻攝畫面）

每年到了歲末寒冬之際，弘道老人福利基金會都會發起「寒冬助老 刻不容緩」獨居弱勢長輩關懷計畫與募集助老經費，提供長者除舊佈新、辦年貨、送年菜、圍爐餐、走春迎新等有年味服務，以及整年的關懷服務，幫助角落孤老人溫暖度寒冬、溫馨過年。弘道台中服務處陳國慶處長表示，這場圍爐餐會活動是許多長輩一整年中最期待的事情，好幾個月前，許多被基金會服務的阿公、阿嬤就陸續詢問社工說：「圍爐餐會什麼時候舉辦？」、「今年圍爐餐會什麼時候？好期待」等。陳國慶除了感謝企業的支持，以及興大附農師生們的用心，他也感性地說：「這場餐會就是要讓長輩開開心心的，讓他們知道，這社會仍有人關心他們，同時也讓阿公、阿嬤們提早感受圍爐的溫暖與熱鬧，年年留下美好的回憶。」

每年到了歲末寒冬之際，弘道都會舉辦隆重的圍爐餐會，這場充滿溫暖和愛的活動，也吸引了許多企業或在地團體的慷慨贊助和熱情參與。像是興大附農餐飲科的師生們長期投入心力，將餐會視為「五星級」宴席來準備；同時，新加坡商全美世界控股有限公司台灣分公司也持續多年響應，共同成就這場年節盛宴。正是因為有了這些社會力量的支持，才得以年復一年地為弱勢長輩送去團圓的溫暖與關懷。（圖／翻攝畫面）

《關心角落弱勢長輩資訊、寒冬助老》

❤捐款網址：https://reurl.cc/2jEOmr



❤郵政劃撥帳號：22411311，戶名：弘道老人福利基金會



❤銀行匯款: 國泰世華銀行（013）健行分行（2376），帳號: 237-03-500046-1，戶名：財團法人弘道老人福利基金會



❤愛心捐款專線：04-2206-0695

✎如有居家照顧服務需求，臺中市西屯區、南屯區請撥打申請專線：（04）2350-5555；臺中市南區、大里區、太平區、霧峰區請撥打申請專線：（04）-36091518。

