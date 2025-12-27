喪夫3個月收認領通知：亡夫竟有私生子！人妻怒告小三獲賠30萬

記者吳泊萱／台中報導

台中男過世3個月，妻子突然收到認領子女調解通知，得知丈夫竟有私生子，怒告小三求償。（示意圖／翻攝自pexels）

台中一對夫妻結褵10多年，丈夫阿民（化名）在今年4月因故身亡，結果妻子卻在7月以關係人身分，收到認領子女的調解通知，一查發現丈夫已出軌多年，還跟小三生了一個私生子，氣得將小三告上法院求償200萬元。法官審酌小三侵害配偶權事實明確，判處小三應賠償30萬元；全案可上訴。

判決書指出，阿民與妻子在2014年結婚，並於2020年生下一女，阿民於今年4月7日因故過世。今年7月，原配收到認領子女的調解通知，一查發現阿民在2016年出軌，與小三有染，還生了個兒子。

原配怒控小三在2019年得知阿民已婚身分後，雙方仍持續發展婚外情，甚至在阿民死前一週，小三還侵門踏戶跑到自家主臥室與阿民激戰，氣得一狀告上法院，請求小三給付精神撫慰金200萬元。

案件審理期間，小三辯稱，自己是在阿民死後才知道對方有配偶，非故意侵害配偶權，並主張原配求償金額過高，請求法官依法酌定賠償金額。

法官審酌相關事證，發現小三曾在2019年傳訊息給阿民母親，請求對方幫忙照顧私生子，對話中明確提及阿民與原配的女兒一事，由此可證小三知道阿民已婚身分。

另外，阿民死亡隔日，小三也曾傳訊息給原配表達想見阿民最後一面，並請原配幫忙找租屋處的感應卡及遙控，種種跡象均顯示小三知道阿民與原配是夫妻關係。

法官認為小三侵害配偶權事實明確，斟酌雙方身分、地位及經濟狀況等一切情狀後，判處小三應賠償原配精神撫慰金30萬元；全案可上訴。

