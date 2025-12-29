喪女5年後「國民歌姬」松田聖子重返《紅白》 擔任本屆「終極大壓軸」引爭議

松田聖子睽違5年重返《紅白歌唱大賽》。翻攝NHK

日本 NHK 電視台於昨（28日）正式宣布，國民歌姬松田聖子將睽違 5 年重返《第 76 屆紅白歌唱大賽》舞台。這不僅是她在 2021 年經歷女兒神田沙也加驟逝悲痛後的首度回歸，更被安排在紅、白兩隊大壓軸之後，以「特別企劃」身分擔任事實上的「終極大壓軸」。消息一出，隨即在社群平台與日本樂壇引發熱烈討論與曲順安排的爭議。

選唱出道原點〈藍色珊瑚礁〉 感言曝光

現年 63 歲的松田聖子自 2021 年因家庭變故辭退紅白演出後，已連續多年缺席此一年度盛事。今年適逢 NHK 開播 100 週年，以及她個人出道 45 週年的重要里程碑，松田聖子透過官方感言表示，對於能再次站上紅白舞台感到無比光榮。她說：「在廣播電視 100 年這個輝煌的里程碑，以及我個人出道 45 週年之際，能夠再次站上紅白的舞台，我由衷地感到榮幸。」

廣告 廣告

松田聖子更選定 1980 年首度登上紅白時演唱的代表作〈藍色珊瑚礁〉（青い珊瑚礁）作為表演曲目，稱這首歌是她演藝生涯的「原點」：「即將演唱的〈藍色珊瑚礁〉，對我而言是初次登場時最重要的原點之歌。我將帶著對大家的感謝之情，全力以赴地演唱。非常期待在除夕夜與大家帶著笑容相見。」她希望能在跨年夜以笑容與觀眾見面，並表達多年來的感謝。

《紅白歌唱大賽》參演藝人與順序上半部。翻攝NHK

壓軸順序大風吹引爆輿論

然而，NHK 針對松田聖子的演出安排卻在網路上引發兩極評價。根據官方最新公布的曲目順序，松田聖子並非隸屬紅組或白組，而是以「特別企劃」身分在節目最後登場。這意味著原本預定擔任大壓軸的白組人氣樂團 Mrs. GREEN APPLE 以及紅組大壓軸米希亞（MISIA），在演唱完畢後，還需由松田聖子進行最後的「收尾」。

世代交替與特別待遇的權衡

這種「超越大壓軸」的安排在 X（原 Twitter）等社群媒體上引發議論。部分 Mrs. GREEN APPLE 的歌迷認為，這對原本被賦予壓軸重任的新生代樂團不夠尊重；但也有資深樂迷反駁，松田聖子身為「昭和傳奇」，在放送 100 週年的特殊年份擔任壓軸實至名歸。娛樂評論家分析，NHK 此舉雖然引發曲順爭議，但也成功製造了話題，讓今年紅白的「收視率大戰」在正式開播前就已火藥味十足。

《紅白歌唱大賽》參演藝人與順序下半部。翻攝NHK



回到原文

更多鏡報報導

福原愛泡溫泉「聞到硫磺味不適」發現懷孕 醫生警告「胎兒成長不順」

快訊／NewJeans全體回歸無望！公司ADOR與Danielle解約 打算提告她家人

專訪／《百分之一相對論》1單元耗資破千萬 宋偉恩從不推工作「只有1類不接」