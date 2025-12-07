喪女5年！郭主義拆除「唯一回憶」 淚崩：心像被割開

名廚郭主義（古錐師）大女兒因輕生離世。（圖／翻攝自郭主義臉書）





名廚郭主義（古錐師）大女兒因輕生離世，年僅31歲，當時他更忍痛親手將女兒抱下，「真的那一幕永遠在我腦海裡面，要打電話沒辦法打，真的沒辦法，救不回來。」昨（6）日他透露親手拆除與大女兒唯一的回憶，更忍不住哭了。

郭主義在臉書發文，「今天，把我和大女兒唯一的回憶，那個一起打拼的烤肉攤位，親手拆除了。看著鐵架一根根倒下，心裡像被割開一樣，痛得一直在流血，不捨的情緒瞬間湧上胸口，我也忍不住哭了。」

郭主義直言，烤肉攤是他和女兒一起奮鬥的地方，更是對方努力追夢的見證，充滿父女倆並肩打拼的汗水與笑容，想到每個夜晚，雖然忙到滿身油煙，但和女兒有說有笑，「辛苦，卻甜蜜」。

廣告 廣告

郭主義將女兒的貼心、努力、勇敢牢牢記住，雖然攤位拆了，但卻不是結束，只希望她在另一個世界沒有辛苦、沒有煩惱，只有幸福、快樂與光，「這一段回憶，我會永遠收在心裡，永遠做她最驕傲的爸爸。」

事實上，郭主義曾在節目提到，兒子曾夢到「姐姐拿了2根香腸」，不久後他更聞到烤香腸的味道，但找了好久都沒看到有人在烤香腸，因此認為是女兒回家了，「我現在只能說她現在過得還滿好，因為她以前很痛苦，都不想帶給我們、都不想讓我們知道，然後她現在開開心心回來看我們，整個讓我安心了。」

輕生不能解決問題！東森娛樂關心您

生命誠可貴，輕生不能解決問題

退一步想，可為生命找到出路！

珍愛生命，請撥打1925自殺防治安心專線

輕生防治諮詢安心專線：1925(依舊愛我)

張老師專線：1980



【更多東森娛樂報導】

●《型男》名廚家驚傳爆炸聲 他嚇傻：天花板噴的都是

●郭主義痛失愛女3年！淚曝真正死因 永遠記得「親手抱下遺體」

●「古錐師」郭主義遭盜用照片 要求停止盜用竟反被勒索

