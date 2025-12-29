喪妻仍火速返回賽場！ 魔鷹曝「不能倒下」3原因：彷彿進入戰鬥模式

[FTNN新聞網]實習記者劉尚語／綜合報導

台鋼雄鷹洋砲魔鷹（Steven Moya）是中華職棒近年最具代表性的重砲之一，但在耀眼的表現背後，他的人生卻在本季經歷最沉重的打擊。近日魔鷹接受YouTube頻道《Swing Latino MLB》專訪，首度完整談及喪妻後仍選擇留在台灣、堅持完成賽季的心路歷程，也讓外界看見這位洋將在棒球之外的堅韌與深度。

台鋼雄鷹洋砲魔鷹（Steven Moya）是中華職棒近年最具代表性的重砲之一，近日首度完整談及喪妻後仍選擇留在台灣、堅持完成賽季的心路歷程。（圖／台鋼雄鷹臉書粉專）

魔鷹回憶，自己加盟台鋼雄鷹時，正值球隊成軍初期，台灣棒球的氛圍與球迷的熱情，讓他留下極為深刻的印象，「這裡的球迷真的很瘋狂，也非常真誠，球團給了我很大的尊重，我很榮幸能成為這支新球隊的一份子。」他坦言，當時狀況正佳，也準備全力帶領球隊向前衝刺。

廣告 廣告

然而就在球季中的明星賽賽前，魔鷹接到一通改變人生的電話，摯愛的妻子不幸離世。他形容，那一刻彷彿整個世界瞬間崩塌。球團第一時間表達全力支持，希望他立刻返鄉陪伴家人，這樣的選擇對任何人而言都合情合理，但魔鷹最終卻選擇留在台灣，完成球季。

這個決定在外界看來難以理解，甚至引發質疑。對此，魔鷹在專訪中坦言，支撐他回到球場的，有三個主要原因。首先，是妻子生前所展現的堅韌，「如果我選擇放棄，我的太太不會原諒我」。再來，是為了兩個女兒，他希望用行動告訴孩子什麼是責任與勇氣。最後，則是對球隊與年輕隊友的承諾，「如果在最困難的時候拋下他們，我自己也過不了這一關。」

魔鷹形容，那段時間自己彷彿進入「戰鬥模式」。只要踏上球場、穿上球衣，他就把悲傷暫時鎖進心裡，全神貫注於比賽，「在球場上我是在打仗，我不能倒下。」真正難熬的是比賽結束後回到空蕩蕩的飯店房間，他只能獨自消化情緒。信仰與祈禱，成為他撐過低潮的重要力量，他也學會透過回憶與家人相處的美好時光，與失去的親人共存。

專訪中，魔鷹也談到自己對外界批評的看法。他直言，職業球員若被評價牽著走，早晚會被情緒吞噬，「今天全壘打就被捧成神，明天三振就被罵成垃圾，如果一直在意這些，根本撐不下去。」保持心理穩定，是他認為能在高張力職業環境中生存的關鍵。

即便本季遭逢家庭巨變，魔鷹仍持續扛起台鋼雄鷹打線核心角色。近兩季累積55支全壘打、167分打點，OPS穩定維持在0.93以上，是球隊最仰賴的重砲火力。儘管明年台鋼雄鷹不再享有額外洋砲名額的制度優勢，球團仍在休季宣布與魔鷹完成續約，合約包含激勵獎金與安家津貼，2026年球季總值達69.5萬美元，展現對他場內外價值的高度肯定。

歷經人生最黑暗的時刻，魔鷹沒有停下腳步。他也藉由自身經驗，勉勵正處於痛苦中的人：「當你記得那些美好的時光，他們就還活著。」對魔鷹而言，棒球不只是工作，更是一條讓他在失去之中，仍能繼續前行的道路。

更多FTNN新聞網報導

完封樂天！台鋼挑戰隊史首次季後賽 猿鷹二大王牌今晚正面交鋒

悍將正式續約魔力藍與鈴木駿輔 成績、態度有目共睹

統一獅補償抉擇倒數！江少慶「未列保護名單」下家最快明天揭曉

