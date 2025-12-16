喪妻神隱5年！辛龍首重返舞台 曬照吐心聲：內心感謝著

藝人辛龍在愛妻劉真離世後神隱5年，12日首度現身台北市南港展覽館尾牙活動，正式宣告回歸演藝圈。他頂著招牌光頭、蓄起斑白鬍鬚，以全新造型登台演出，事後也在臉書吐露感想。

辛龍曬出上台前調耳機的照片。（圖／翻攝辛龍 臉書）

辛龍12日露面身形明顯清瘦但精神狀態穩定，一上台便熱情向台下打招呼：「大家好，今天非常榮幸為大家演出，非常開心！」現場立即報以熱烈掌聲。他在尾牙場上一連獻唱〈春暖花開〉、〈一夫當關〉、〈愛情釀的酒〉三首歌曲，渾厚滄桑的嗓音博得台下觀眾一片喝采。

辛龍15日透過社群平台曬出上台前調耳機的照片，只見他戴著帽子及墨鏡，留著一臉斑白鬍子，並簡短寫下：「相隔五年，再戴起耳機，我的內心感恩著、感謝著。」短短19字道出難掩重新站上舞台的激動，也被外界視為他溫柔宣告復出。

辛龍與劉真過去相當恩愛。（圖／翻攝自劉真臉書）

貼文曝光後，湧入大批網友留言打氣：「希望能快點聽你的新歌」、「歡迎龍哥，歌壇凱旋歸來」、「謝謝你走過來了」、「期待不久的將來，屬於辛龍的演唱會，朝著台北小巨蛋前行吧」、「我們都會愈來愈好」。

辛龍2日在社群平台發布一張比YA的全身照。（圖／翻攝辛龍 臉書）

辛龍自2020年因愛妻劉真驟逝後，全面淡出演藝圈，沉寂長達5年。他日前在節目中宣布回歸歌壇；2日又在社群平台發布一張比YA的全身照，透露將展開演藝活動，令粉絲期待。

