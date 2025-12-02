喪妻5年宣告重返舞台！ 辛龍比YA喊：好久不見

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

藝人辛龍2020年痛失愛妻劉真後，令外界十分擔憂狀況，而他也沉寂許久，近日終於推出新曲，今(2)日更PO出近況照，手比YA向大家打招呼，宣布重返舞台。

辛龍日前上節目透露，喪妻後，創作和照顧女兒成了生活重心，也終於在最近發布《春暖花開》、《一夫當關》2首新歌，並曝光了造型，只見他除了招牌光頭外，還蓄起了白鬍。今日也在社群曬照，向大家喊話「好久不見嘍～！演出、尾牙活動開跑了，朋友們我們現場見面喔！」讓粉絲們紛紛期待喊終於能再聽他唱歌。

