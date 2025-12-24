喪妻5年才剛要復出！辛龍爆翻臉岳父母 傳隱瞞劉真塔位

辛龍在歷經5年沉寂後正式宣布復出，近期已簽約新經紀公司，準備以兩首新歌《春暖花開》與《一夫當關》作為重返歌壇的起點。他在社群平台感性發文表示，相隔5年再戴起耳機，內心充滿感恩，這段話被外界視為正式復出的宣告。

目前他已接下10多場尾牙演出，願意配合觀眾需求表演模仿與搞笑節目。然而就在復出消息傳出之際，卻有親友向媒體爆料，揭露辛龍與劉真父母之間存在嚴重嫌隙。

據《鏡週刊》報導，辛龍在劉真離世後的第一年端午節到岳家聚餐時，竟攜帶一份契約文件，內容大概是日後雙方將不再往來，要求劉真父母簽署。此後家人再也沒見過外公外婆，徹底斷了聯繫。

辛龍並未主動告知劉真父母女兒的塔位地點。劉媽媽思女心切，只能靠著多方打聽，親自前往相關園區詢問管理員。由於管理員簽有保密協定無法直接透露，劉媽媽只能循著大致方向的指引嘗試尋找。

令人鼻酸的是，劉媽媽隨意打開的第一個塔位，竟就是女兒劉真的安置處。為了未來能陪伴愛女，劉媽媽更在劉真旁邊另行購買了一個塔位。

對於辛龍的復出計畫，前東家吳宗憲日前接受專訪時首度鬆口談及兩人現況。吳宗憲表示，與辛龍私下仍保持聯絡，彼此互動並未生變，也不介意未來同台合作。不過對於是否再度親自參與對方的復出規劃，吳宗憲則語帶保留，直言自己早就乘風揚帆而起，目前重心已轉向其他領域，並未打算回頭介入相關工作。

事實上，雙方關係也曾出現緊張時刻。吳宗憲過去為協助辛龍走出低潮，曾主動安排其參與公益活動演唱，卻在演出前夕臨時取消，引發吳宗憲不滿。

當時吳宗憲曾暗示若辛龍真心想離開，公司不會強留也不會設下違約門檻。隨後辛龍與原經紀公司正式分道揚鑣，帶著家人移居台中生活。

談到未來工作安排，辛龍表示若有節目通告，會優先考慮熟識好友的邀約，但需等新歌MV剪輯完成後才會開始接受訪談。

至於演唱會計畫，公司已有初步構想但實際時間尚未定案。他坦言這幾年並非刻意讓自己走出來，而是學會與思念共處，將心力放在陪伴家人和創作上，同時透過慢跑爬山維持運動習慣。

