喪妻5年首露面！辛龍尾牙拚復出 認愛女個性像劉真

昨天（12號），暌違五年，辛龍終於復出，在尾牙上獻唱。（圖／東森新聞）





歌手辛龍與劉真這段美好愛情，人人稱羨，然而五年前，劉真離世，辛龍也淡出螢光幕。不過就在昨天（12號），暌違五年，辛龍終於復出，在尾牙上獻唱，還帶來2首新歌，其中一首更是字字句句，都在描述對劉真的思念。辛龍在受訪時表示，女兒的個性跟劉真很像，自己將生活重心，放在照顧女兒及音樂創作上，未來會帶來更多作品。

歌手辛龍〈愛情釀的酒〉：「因為它燙不了你的舌，也燒不了你的口，喝吧，別考慮這麼多。」痛失愛妻劉真，歌手辛龍睽違5年復出，首度公開現身，留著一把落腮鬍，出席年終尾牙獻唱，還帶來兩首自己創作的新歌。

歌手辛龍〈春暖花開〉：「我知道世上，沒有什麼感情，能天長地久，但我曾經真真切切，愛一回就夠。」磁性嗓音真情流露，這首春暖花開，伴隨憂愁旋律字字句句，感慨生命無常，也訴說著對亡妻劉真日日夜夜的思念。

歌手辛龍：「這五年當中，我一直專心的把女兒照顧好，把家裡顧好，然後把音樂，我最喜歡的音樂把它做好，所以其實並沒有說能不能走出來這件事情。」

生活重心，投入在音樂創作及照顧女兒。辛龍也透露首場復出服裝是女兒挑的，讚賞女兒遺傳到劉真的好眼光。

歌手辛龍：「她喜歡我在創作寫歌的時候，然後包括上台我要穿什麼衣服，這也是她幫我選的，欸這個好這好看，我就聽她的。」

至於以往每個月的22號，是他和劉真的「雙雙節」，辛龍透露，這幾年紀念日會與親友一起度過。

歌手辛龍：「有時候我跟女兒還是會在22號買小蛋糕，就是生活上多一些樂趣。」

重返舞台，辛龍表示未來會持續帶來音樂作品，風格將以溫暖、正能量為主。愛人離去心路歷程艱辛，時間會沖淡悲傷，但與劉真相愛的歲月會永留心上。



