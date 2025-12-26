喪子之痛變大愛！慨捐1.2億元 台中「許良宇圖書館」啟用

許良宇圖書館26日啟用。台中市政府提供



台中市東勢區26日多了一座充滿愛的圖書館，命名為「許良宇圖書館」。是由許良宇的父母幫兒子捐贈給社會的圖書館。企業家許良宇先生39歲英年早逝，父母忍痛將對獨子的思念，化為回饋社會的大愛，用愛，點亮這座閱讀燈塔。

許良宇圖書館26日啟用，許爸爸和許媽媽現身致詞。台中市政府提供

許良宇圖書館，2025年歲末正式啟用，它不只是公共建設的完成，也傳遞了父母的愛及思念。企業家許良宇先生一生熱愛閱讀、關心社會，39歲英年早逝，「經歷過喪子之痛的人就知道，這一種痛，是永遠沒有辦法忘記的！」 許爸爸和許媽媽難過悲傷，把對兒子的愛，轉成大愛，「唯一獨子，毅然決定，將許良宇留下的所有財產全部捐出。 」

許良宇圖書館26日啟用。台中市政府提供

許爸爸、許媽媽慨捐新台幣1.2億元，台中市政府也編列逾7,300萬元裝修與停車場經費，並在龍寶建設承接這份珍貴託付下，結合多家共善廠商捐建建材、總價值逾3,700萬元，將對孩子的思念與祝福，轉化為全民共享的公共資產。許爸爸、媽媽說：「良宇還活著！」他的精神永在。

許良宇圖書館26日啟用。台中市政府提供

許媽媽表示，自從捐了這座圖書館後，我們有比較開朗 ，感覺到許良宇有時候就在東勢 。許爸爸也說，希望大家能夠善加利用，來完成自己美好的人生。

台中市長盧秀燕表示，許良宇圖書館就像台中山城的燈塔一樣，愛的燈塔，守護著大家，照亮著大家 ，祂的光輝，祂的愛，永遠在，再次代表台中市政府，感謝許爸爸、許媽媽。

許良宇圖書館26日啟用。台中市政府提供

許良宇圖書館26日啟用，市長盧秀燕致詞。台中市政府提供

