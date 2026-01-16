喪家祭品也偷？禮儀會館加熱菸遭竊 賊竟是法師

記者陳亭汝、何孟哲／新北報導

新北板橋一處殯葬私人會館，家屬控訴發生一起竊盜案，擺在牌位前的加熱菸無故被偷走，原以為是館方收的，調閱監視器發現竊賊竟然是「法師」，事後釐清是誤會一場，法師供稱當下誤以為加熱菸主機是打火機，因此才會拿走，事後已經歸還，家屬雖然對這說法不以為然，但不願追究。

喪禮上法師拿走家屬擺在供品區的加熱菸。

穿著道士服師父站在牌位前東張西望，本以為他要準備做法，沒想到下一秒他竟然是直接拿走供桌上的祭品，隨後轉身直接離開，家屬回過頭來發現怎麼東西不見了，請館方幫忙調監視器意外揪出竊賊。

當事殯葬會館人員：「他是說他放著然後來看怎麼東西不見，然後問我們調攝影機，然後他認的時候找到了就把他錄起來，這邊師父非常的多，但每一家公司不會用固定的師父，應該有看過但不熟悉。」

記者現場說明。

記者陳亭汝、何孟哲：「事發地點就在板橋殯儀館正對面的這處會館，現場有145支監視器鏡頭在拍，師父還敢大膽犯案。」

法師事後供稱當下本來要焚香，誤以為加熱菸主機是打火機因此拿走。

連亡者的祭品也敢拿，甚至還在大庭廣眾下犯案，家屬公開監視器影像痛批竊賊是演員，根本稱不上師父，處理家人後事又再多一件竊盜案，雖然警方未接獲報案，不過事後釐清法師拿走的是加熱菸主機，他供稱當下本來想要焚香，誤以為主機是打火機因此拿走，事後已經歸還。

當事殯葬會館人員出面說明。

當事殯葬會館人員：「這邊打火機就是到處都有，有的人就是要用就會拿走，認識的就不會這樣了吧，這是一個公眾的場合，是沒有辦法防範，就是出事了我們就提供錄影帶。」

私人會館屬開放空間，師父通常是由家屬自請。

私人會館屬於開放空間，師父通常是家屬自請的，雖然事後不追究也不提告解開誤會，但第一時間看到監視器畫面，難免令喪家感到錯愕。

