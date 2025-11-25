喪屍式包圍亂拍！彝族長者遭遊客「鏡頭霸凌」

民眾看到一群大爺大媽拿著專業攝影機，近距離對著彝族阿婆一陣亂拍，形容根本是鏡頭霸凌。（圖／翻攝自微博@小池梨紀）





中國四川一輛公益性的火車上，主要提供少數民族彝族的生活通勤，但近來變成遊客打卡熱點，民眾看到一群大爺大媽拿著專業攝影機，近距離對著彝族阿婆一陣亂拍，形容根本是鏡頭霸凌。

列車車廂內聚集大批遊客，拿著相機、手機等攝影器材，近距離對著一名彝族阿婆狂拍，毫無邊界的舉動讓其他乘客明顯感到不適。有目擊者指出，當時周邊旅客雖然小聲抱怨「怎麼一直在拍」，未直接表達拒絕，但從反應中能感受到不舒服的情緒；其中有人甚至開著閃光燈近距離拍攝，情況更顯誇張。列車員經過時不但未制止，還以「長槍短炮」調侃拍攝遊客，讓目擊者直呼相當氣憤。

列車員當時目睹整個狀況卻未加以制止，彝族阿婆也因為不好意思強硬拒絕，只能默默忍受，遊客們就在車廂裡四處拍攝。相關影像曝光後，被形容宛如喪屍式包圍，對長者造成壓迫感。中國網路媒體也對此事件進行報導，指出彝族阿婆在未經同意的情況下，被一群遊客開著閃光燈、貼近拍臉，整段過程被形容是一場鏡頭霸凌，凸顯對當地少數民族文化的不尊重。

這輛列車行駛於四川大涼山偏遠山區，是當地的公益性慢火車，最低票價只要2元人民幣，主要提供彝族居民日常通勤使用，甚至可攜帶家禽上車。然而近年來因為充滿地方特色，逐漸成為旅客前往體驗與打卡的熱門景點。有其他乘客表示，這趟列車與一般印象中的火車大不相同，登車時需要爬上較高的階梯，車廂內有人揹著背簍、有人穿著民族服飾，還有彝族阿婆在座位上做針線活，處處都是濃厚的在地生活氣息。

雖然記錄體驗少數民族風情是人文旅遊的一部分，但不顧當地人的感受，把別人日常當獵奇的拍攝素材，粗魯又失禮的舉動已經引起反感。

