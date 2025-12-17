喪屍煙彈奪命！毒駕失控狂掃10車 釀1死2傷遭羈押禁見

基隆毒駕累犯釀1死2傷慘劇遭羈押禁見。（圖 ／翻攝畫面）

基隆市信義區仁一路15日上午11時許發生一起震驚社會的重大毒駕事故，1名55歲楊姓男子在吸食含有第二級毒品「依托咪酯」的俗稱「喪屍煙彈」後，仍心存僥倖駕車上路，卻因毒品影響導致車輛失控，釀成1死2傷的悲劇。平靜的街道，瞬間變成奪命現場，也讓附近居民心有餘悸。

根據警方調查，楊男行經仁一路時，車輛明顯左右搖晃，隨後逐漸向右偏移，先是撞上中央分隔島，接著如失控野獸般暴衝，接連橫掃路旁8輛機車與2輛汽車，最後撞上停靠路邊的小客車才停下。事故當下，一名55歲女子正準備外出買菜，完全來不及反應便遭撞擊，緊急送醫後仍因傷重不治；另有2名民眾受到波及，所幸僅受輕傷。無辜生命的逝去，讓這起事故不再只是單純的交通意外，而是毒品造成的血淚教訓。

警方在肇事車輛內查獲2顆依托咪酯毒品，楊男所使用的煙彈以及其唾液快篩結果也均呈現毒品陽性反應，毒駕事證明確。警方隨即依《毒品危害防制條例》及《刑法》公共危險罪，將楊男移送基隆地檢署偵辦，並持續擴大追查毒品來源。

進一步追查發現，楊男並非首次毒駕。其過去曾5次因吸毒遭警方查獲，其中竟有3次涉及毒後駕車，顯示其對法律與他人生命安全毫無敬畏之心。基隆地檢署於16日下午由檢察官偕同法醫相驗死者遺體，並對楊男進行偵訊後，認定其涉犯「毒後駕車致人於死」等重罪，犯罪嫌疑重大，且有逃亡、串證之虞，隨即向基隆地院聲請羈押禁見並獲准。此案未來不排除依《國民法官法》進行審理，檢方也將持續蒐證，為死者討回公道。

