喪屍煙彈檢出2年暴增900倍！毒駕每天近40起，吸到二手煙霧也會傷身嗎？
近期喪屍煙彈氾濫，除施用人數增加、年齡層擴大，毒駕案件也急遽增加，更連帶讓人擔憂喪屍煙彈所含「依托咪酯」是否會有二手菸傷害。喪屍煙彈是什麼？二手菸會讓人上癮或傷害健康嗎？政府對此又有哪些作為？
毒駕案件攀升，喪屍煙彈檢出暴增900倍
近幾年全台酒駕肇事數量較過往減少，但施用毒品後開車騎車上路的「毒駕」案件量卻不斷攀升。從2024年2,619件，增加至2025年8,659件，足足增加逾3倍。而自今年1月～4月，毒駕案件數更已增加至4,725件，等於平均一天會發生近40起用毒後上路案件。
在這些毒駕者所施用的毒品中，不乏有喪屍煙彈之稱的新興毒品「依托咪酯（Etomidate）」蹤影。
依托咪酯（俗稱喪屍煙彈）濫用於2023年11月首次被檢出，隔年8月2日列為第四級管制藥品，後續在11月27日正式列為第二級毒品。據衛福部食藥署統計，從2023年11月起檢出22件，到2025年數字已經暴增至2萬727件，增加超過900倍。
30秒就見效！依托咪酯如何傷害大腦與身體？
台北市立聯合醫院昆明防治中心一般精神科主治醫師陳裕雄表示，依托咪酯原為短效靜脈麻醉藥品，和部分安眠藥及酒精同樣作用在腦內GABA-A受體，造成麻醉、鎮靜及安眠等效果。
近幾年，依托咪酯濫用主要透過電子煙作為載具，施用者將霧化的依托咪酯吸入肺部，經肺部微血管吸收約30～60秒內即可生效。因屬於中樞神經抑制劑，使用者會產生步態不穩、反應遲鈍、意識混亂、肌躍症、難以控制身體活動等症狀，部分會短暫失去意識。
依托咪酯對腦部及精神狀態的急性影響，以解離、意識模糊及類似「斷片」的狀態為主，有些會出現躁動或攻擊性增加。在呼吸系統方面，除電子煙本身對呼吸道造成刺激，引起咳嗽、支氣管發炎外，若施用劑量較高或合併酒精等其他同具鎮靜效果的藥物，可能造成呼吸抑制及低血氧，嚴重恐有死亡風險。
陳裕雄指出，長期施用依托咪酯除了會造成認知功能、注意力及記憶力下降、憂鬱及焦慮症狀惡化外，也會抑制腎上腺皮質分泌皮質醇，施用者皮膚、關節、手臂、膝蓋等處會開始發黑，整體膚色也較為暗沉。除對大腦及皮膚造成的影響，也容易出現關節痛，以及嘔吐、低血壓等內分泌系統症狀。
原是麻醉藥品，為何變成電子煙裡的毒品？
多數毒品在遭濫用前皆為藥品，其中不少屬於麻醉用藥。陳裕雄強調，這類藥品在臨床使用上患者多半處於無意識狀態，大腦無法將藥品帶來的欣快感做任何連結，也沒有任何獎賞迴路（reward circuits）所導致的制約反應，自然不會成癮。
但中樞神經抑制類毒品，即依托咪酯，屬於混入電子煙吸食型態，重複暴露會讓獎賞迴路變敏感，誘發神經可塑性變化，造成成癮。「 濫用者每天反覆施用，是引發依賴跟耐受的條件 。」他說。
陳裕雄強調，依托咪酯經電子煙吸食方式起效快、價格低廉，且電子煙本身隱蔽性高，施用者短暫吸食有時也難以被他人察覺。再加上部分販售者會刻意淡化依托咪酯風險，強調比較安全、不像傳統成癮物質那樣危險等，讓施用者產生「只是電子煙」的錯誤認知，是近幾年喪屍煙彈廣泛濫用，甚至頻繁出現毒駕問題的主因之一。
董氏基金會菸害防制中心主任林清麗表示，除作為依托咪酯等濫用物質載具外，電子煙所含添加物可能超過200種，其加熱釋出的水氣並非無害，而是甲醛、重金屬等多達41種有害物質的「氣溶膠」，加上依托咪酯後傷害更大，一點也不安全。
吸到二手菸會不會成癮？密閉空間仍有風險
因依托咪酯無色無味，身邊若有人用電子煙吸食是否會因吸到二手菸上癮，是許多民眾的擔憂。對此陳裕雄表示，相關二手菸暴露研究有限，且成癮必須依賴成癮物質進入大腦時突發高濃度（spike）帶來的回饋，但他仍不建議低估風險。
理論上，在KTV包廂等密閉空間中，長時間暴露在喪屍煙彈煙霧，雖劑量遠低直接施用者，仍可能造成頭暈、嗜睡、注意力下降等中樞神經影響。其中以兒童、孕婦、年長者或本身有呼吸系統疾病者風險更大。
不只青少年，喪屍煙彈已蔓延各族群
根據衛福部2025年各機關通報，在19歲以下族群的毒品案件中，含依托咪酯電子煙已佔15%，僅次於K他命的38.6%。林清麗說，許多國高中青少年無需特別尋找購買管道，單單透過社群平台或Telegram等通訊軟體，即可向賣家訂購，成為防毒破口。「還有不少賣家是直接到校外跟小孩子面交，非常誇張。」她感嘆。
除隱蔽性高、攜帶方便、錯誤認知及取得門檻低等因素，年輕族群施用含依托咪酯電子煙與學業、同儕、情緒等壓力有關。陳裕雄說，年輕族群心理壓力增加，部分人可能會尋求毒品等方法放鬆逃避。
不過近1年，含依托咪酯電子煙已蔓延至所有成癮物質施用族群，從海洛因、安非他命施用者到較高風險的酒店工作等族群，「混用」的情況十分常見。
沒有明顯戒斷症狀，為何更難戒？
若依托咪酯施用成癮，要戒除並不容易。陳裕雄表示，許多人低估依托咪酯成癮性，常等到毒駕、身體出狀況、家屬發現才就醫。依托咪酯與海洛因等毒品強烈典型生理戒斷症狀不大相同，但心理依賴強，患者會反覆渴望追求快速情緒抽離及鎮靜感，以致難以順利戒癮。
戒癮治療上，除停止施用依托咪酯，也須搭配處理患者常見的焦慮、失眠、憂鬱等困擾，才能從根本擺脫成癮。「如果原本的生活問題沒有改善，復用的機率其實不低。」陳裕雄說。
毒駕死傷事故頻傳，政府如何圍堵喪屍煙彈？
面對近幾年喪屍煙彈施用人數增加，國教行動聯盟理事長王瀚陽表示，現階段真正的問題在於制度。尤其透過電子煙作為載具進入校園，靠單點、單次、單方法檢測難以防堵，依托咪酯等新興毒品成分可快速翻新，很容易出現漏檢或其他爭議。對此，行政院表示將請教育部依「辨識風險、阻斷來源、即時處遇、精準輔導」4方法，以唾液快篩輔助現行尿液篩檢，推動反毒及防治電子煙。
除校園防範應升級，由於吸食依托咪酯釀毒駕死傷案件頻傳，行政院於6月4日也宣布將鎖定「源頭嚇阻、強化查緝、重懲毒駕」3面向，提出14項因應措施，並請各部會儘速修改。
法務部近日也將召開毒品審議委員會，研擬將依托咪酯從原本的第二級毒品，改列為「一級毒品」，經查證有製造、運輸或販賣者，最高可處死刑。增訂製造、運輸、販賣、供應電子煙者課以刑責，並請衛福部修訂《菸害防制法》，將持有電子煙者納入行政罰及增訂沒入等規定。
交通部則規劃修正《道路交通管理處罰條例》，毒駕將吊銷駕照，3年內不得考照；二次毒駕、毒駕肇事致他人重傷及死亡則終生吊銷駕照；二次毒駕罰鍰也將在前次罰鍰基礎上再加罰9萬元，第3次以上罰鍰累加無上限，且同車乘客也將被處以6,000～1萬5,000元罰鍰，而毒駕車輛一律直接沒入。
（本文諮詢專家：台北市立聯合醫院昆明防治中心一般精神科主治醫師陳裕雄、董氏基金會菸害防制中心主任林清麗、國教行動聯盟理事長王瀚陽）
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