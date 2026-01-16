喪屍煙彈毒害蔓延青少年成防制焦點 教育部強化教師反毒知能

〔記者林曉雲／台北報導〕「喪屍煙彈」為近年青少年間流行的新型電子煙，行政院已公告為二級毒品，為保護青少年免於毒害，教育部推動「送愛到地方計畫」，委由國立陽明交通大學辦理，邀請專家學者組成輔導團隊，前往全國各縣市，強化教師菸害防制知能。

衛福部統計去(2025)年上半年，用於製造喪屍煙彈的依托咪酯等二級毒品驗尿陽性案件數，累計達1萬4279件，是2024年全年5709件近3倍；另去年1至8月，警方查獲毒駕4601件，較2024年2619件也顯著增加。

教育部國教署組長邱秋嬋說明，為落實「無菸校園」與「無檳校園」政策，積極推動校園菸檳危害防制教育，114學年度透過「送愛到地方」增能輔導計畫，深入各校園舉辦講座與工作坊，強化教師對菸品、檳榔危害的認識，尤其針對新型態菸品，如電子煙、加熱菸，以及俗稱「喪屍煙彈」之含有「依托咪酯」等毒害類菸品的認識，協助教師掌握新資訊，並提供相關資源，強化學校教學與防制策略。

邱秋嬋表示，依「菸害防制法」規定，學校全面禁止各類菸品進入校園，教育部積極推動健康促進學校，透過「送愛到地方」增能輔導，提升師生對菸檳危害的警覺與防制能力，強化健康行為，引導學生堅定拒絕外觀多變卻暗藏危害健康的各類菸品與檳榔。

「送愛到地方」計畫自去年12月起至今年4月20日止，實體與線上並行辦理，由陽明交大邀請專家學者組成輔導團隊，前往全國各縣市舉辦工作坊，聚焦於「共創共學之菸檳防制推動策略及資源」與「拒菸檳教材資源實作體驗」，協助教師掌握最新防制趨勢與教學方法，戳破假面菸檳的誘惑手法，並鼓勵校群間交流合作，共同營造健康無菸的校園環境。陽明交大菸檳防制計畫團隊官方LINE帳號(ID：@948obaxo)。

