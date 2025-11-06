「喪屍煙彈」暴增3倍！本世紀最危險毒品肆虐 醫：令人性情大變

近期多起車禍與「喪屍煙彈」的使用相關，引發社會關注！根據衛福部統計今年1~6月，用於製造喪屍煙彈的依托咪酯等二級毒品驗尿陽性案件數，累計達1萬4279件，是去年全年5709件的近3倍，堪稱是「本世紀最危險毒品」。對此，北市聯醫松德院區成癮防治科陳奇醫師指出，含有依托咪酯成分的電子煙會影響中樞神經，導致使用者行動僵硬甚至身體彎曲，呈現如同「僵屍」般的姿勢，因而得名。

近期多起車禍與「喪屍煙彈」的使用相關，引發社會關注！（圖／翻攝《健康我+1》畫面）

北市聯醫松德院區成癮防治科陳奇醫師受中天新聞《健康我+1》頻道訪問指出，依托咪酯原本是一種中樞神經鎮靜劑，具有快速發揮作用及快速退藥的特性，他指出「它在幾十秒內就開始發揮作用，停下來時退藥速度也很快。」這種「快進快出」的特性使其成為理想的麻醉藥物，但也被不法分子添加到電子煙中，一吸即可獲得放鬆感，退藥時的不適感則讓人容易產生依賴。

依托咪酯對大腦的危害尤其值得警惕，陳奇解釋「我們大腦裡有一個功能，就像是踩煞車的功能，當心中有衝動時，理智會叫我們先不要行動。」依托咪酯則如同將這個煞車撤掉，導致使用者情緒失控「有人會覺得很放鬆，但也有人使用後變得暴衝，與家人或警察發生衝突。」

含依托咪酯成分的電子煙會影響中樞神經，導致使用者行動僵硬甚至身體彎曲，呈現如同「僵屍」般的姿勢。（圖／翻攝《健康我+1》畫面）

陳奇指出，臨床觀察顯示，使用者常抱怨「腦袋變得不靈光」，且依托咪酯會抑制腎上腺功能，可能導致內分泌失調、電解質失衡，甚至在手指和臉部出現黑色素沉澱，即便想戒除，一停用就會出現不適，「坐也不是、站也不是」的戒斷症狀，需要專業醫療協助。

年輕族群成為首波受害者尤其令人憂心，陳奇表示，去年喪屍煙彈剛進入台灣時，第一波接觸的是平常使用電子煙的族群，包括學生和軍人，許多年輕人不知電子煙中含有依托咪酯，使用後情緒大變，甚至有人在家與家人發生肢體衝突，或威脅自傷，最終被送至醫院評估。

許多年輕人不知電子煙中含有依托咪酯，使用後情緒大變，甚至有人在家與家人發生肢體衝突。（圖／翻攝《健康我+1》畫面）

對於驗出電子煙成分，陳奇坦言目前仍有困難，因要驗出煙油成分需透過實驗室精密分析，雖有依托咪酯快篩，但相對不普及，他強調，電子煙在台灣仍屬非法產品「政府管不到裡面的添加物，所以建議儘量避免使用這類產品。」

最後，陳奇建議，若發現親友有使用「喪屍煙彈」的跡象，可與其討論電子煙來路不明且成分不明的風險，以及使用後對生活的影響，如工作表現變差、腦袋不靈光等問題，透過這些討論，希望增強使用者改變的動機，尋求專業協助戒除依賴，讓生活往好的方向走。

