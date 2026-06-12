「喪屍煙彈」毒品入侵校園？ 南市議員曾之婕要求警方加強查緝





毒品在台灣氾濫的程度真的令人難以想像，議員曾之婕在總質詢中提出，台灣吸毒的人口不僅年年增加，而且還有年輕化的趨勢，尤其「喪屍煙彈」可能已經混充包裝入侵校園，市議員曾之婕引以為憂，12日質詢時，除建議警方進入校園加強查緝，並要求警方一旦查獲毒駕，應將車輛視為「犯案工具」直接沒入，以遏阻不定時炸彈在街上遊走肇禍。

曾之婕指出，政府為了掃蕩毒品，行政院在113年11月再通過「新世代反毒策略行動綱領」第3期，也就是從114到117年的4年內再投入150億元經費，加上前面2期從106到113年，總計至少投入400億公帑來反毒掃毒，但是毒品卻是愈掃愈多，最近從5月以來在各縣市頻頻發生撞死人的毒駕事件，就是吸食俗稱「喪屍煙彈」的新興毒品依托咪酯所造成，而且還是披著電子煙的外衣作掩飾。

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曾之婕說，警方現在把查緝依托咪酯當成臨檢路檢的首要任務，從查獲吸食的對象可以分析出，吸毒的人口不僅年年在增加，而且還有年輕化的趨勢，從IG上更發現，喪屍煙彈可能已經入侵校園，變成用卡通外殼包裝電子煙和香甜的水果味作掩護，警察在沒有確切證據的情況下無法進入校園，查緝上有一定的困難。

曾之婕表示，毒駕零容忍必須要有強制性的作為，毒駕已經涉及刑責，查獲後應向檢察官建議以最高的第一級毒品量刑，路檢查獲就應該把車輛視為「犯案工具」直接沒入，而不是幫吸毒者拖吊後又讓他領回，降低毒駕的發生率，而且也要透過校安機制，保護在校園中誤吸含有喪屍煙彈電子菸的學生。

曾之婕也要求市長承諾，協同教育局、社會局、警察局 一起通盤檢討未來校園反毒和制裁毒駕的對策，不要再繼續各行其政，成效難以彰顯。曾之婕強調，真正的城市美學，是人民能夠安心生活，孩子能安全上學、長輩能安心過馬路、市民能平安回家，如果道路上仍充斥酒駕、毒駕與危險駕駛，如果公共空間缺乏秩序與安全，那麼所謂的城市美學，就只是表面的包裝。

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