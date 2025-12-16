「喪屍煙彈」毒駕年增8倍 民團：唾液快篩＋液相層析串聯質譜加強檢測

「喪屍煙彈」流竄全台，也讓毒駕事件頻傳，昨日基隆便有一名男子吸食「喪屍煙彈」後開車衝撞路人，造成一名婦人死亡。根據刑事局統計，去年（2024年）共查獲2169件毒駕案，是前一年（2023年）267件的8.1倍，今年光是1到9月就有5468件，是去年整年的2.5倍，顯示風險正在快速擴散。

基隆一名男子15日開車暴衝猛撞路邊11輛汽、機車，還撞死走在路旁的林姓婦人，事後測出吸食「喪屍煙彈」。(圖/翻攝畫面)

不只如此，桃園某國中校園疑似發生「喪屍煙彈」事件，後續送驗結果呈陰性，外界質疑為「烏龍」事件。但國教行動聯盟明確回應，這並非烏龍，而是新興毒品快速變形、檢測與通報制度仍停留舊工具的警訊，所謂「陰性」僅代表在該次檢體、該次方法與可檢項目下未檢出。

國教盟理事長王瀚陽肯定警方依法採證、送驗、釐清事實的作法，但指出真正問題不在警察，而在制度本身。他表示，當新興毒品透過電子煙載具進入校園，若只靠單點、單次、單方法檢測，面對成分快速翻新，很容易出現漏檢或爭議，社會就會在「先恐慌、再翻案」之間反覆擺盪。

林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海醫師認為，警察的做法是合適的，第一線可先以快篩掌握風險，但快篩屬免疫檢測，可能出現偽陽性。他強調更關鍵的是，新興毒品成分多變，若仍以傳統常規項目檢驗，可能出現「症狀高度可疑、結果卻陰性」的落差。

顏宗海醫師建議，當快篩呈陽性或出現高度臨床疑慮時，應以液相層析串聯質譜進一步確認與定性，才能避免誤判、也避免錯失介入時機。

國教盟呼籲行政院，新興毒品正以科技偽裝、快速擴散中，政府就必須建立制度並以科技反制。（圖／國教盟）

國教盟提出「用科技反制科技」的兩層式新興毒品檢測與通報制度。第一層為唾液快篩，用於校園突發事件與第一線執法現場，先快速辨識風險、啟動保護與通報。台北市警已完成唾液毒品快篩訓練並積極備戰毒駕新制，正是制度走向「即時初判」的證明。

第二層為液相層析串聯質譜，當出現兩種情況即應立即銜接：一是快篩結果疑似偽陽性或結果爭議高；二是出現明顯生理毒品反應（如抽搐、意識混亂、步態不穩等）。第二層檢測結果作為後續醫療處遇、溯源追查與司法判斷的確認依據，讓「快」與「準」同時到位。

國教盟呼籲行政院，新興毒品正以科技偽裝、快速擴散中，政府就必須建立制度並以科技反制。把兩層式流程做成跨部會共用的標準作業、補齊確認檢測量能與時程、讓第一線敢做、能做、做對，才能同時守護校園安全，也守住道路安全，避免憾事重演。

《中天關心您｜少一份毒品、多一份健康！珍惜生命請遠離毒品》

