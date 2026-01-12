「喪屍猛男RAIN」情緒失控毒駕暴走！10警圍捕5人掛彩

新北市金山區昨（11）日晚間發生一起街頭驚魂事件。一名44歲翁姓男子疑似吸食毒品後情緒失控，於環金路、中正路口持短刀與鐮刀隨機攔車，並作勢攻擊路過車輛，導致駕駛與路人驚慌逃竄。事件發生後，警方迅速追捕並成功將其壓制，但翁男情緒極不穩定，甚至出現自傷行為。

金山區一名44歲翁姓男子疑似吸食毒品後情緒失控，於環金路、中正路口持短刀與鐮刀隨機攔車，並作勢攻擊路過車輛，導致駕駛與路人驚慌逃竄。（圖／警方提供）

警方隨即展開追捕，在台二線萬里頂社路口鳴槍示警，最終成功將翁男從車內拉下並壓制。然而，由於翁男體格壯碩且力氣驚人，10多名員警合力壓制仍造成5名警員受傷，包括擦挫傷、咬傷及手指骨裂等傷勢。警方也在翁男身上搜出一顆煙彈，經檢測後確認內含依托咪酯成分，疑似為毒品。根據調查，翁男過去曾是猛男舞者，後來轉行擔任保全。

據悉，翁男在與警方拉扯過程中因過度用力，出現橫紋肌溶解症而需送醫治療，且情緒持續激動，甚至有破壞戒具與自傷行為，已被轉送至基隆長庚醫院接受進一步治療。警方表示，全案目前將依《刑法》恐嚇公眾、公共危險、妨害公務，以及違反《毒品危害防制條例》等罪嫌進一步偵辦，警方將待其病情穩定後再行訊問與移送法辦。

由於翁男體格壯碩且力氣驚人，10多名員警合力壓制仍造成5名警員受傷，包括擦挫傷、咬傷及手指骨裂等傷勢。（圖／警方提供）

警方表示， 全案目前將依《刑法》恐嚇公眾、公共危險、妨害公務，以及違反《毒品危害防制條例》等罪嫌進一步偵辦。 （圖／警方提供）

目前，警方仍在釐清翁男持刀攔車的動機及是否涉及其他犯罪行為。此事件引發社會高度關注，相關追捕畫面曝光後更掀起熱議。

