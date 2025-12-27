喪屍男逆向飆車 11分鐘釀三起車禍...公危罪送辦

高雄大寮區短短11分鐘內就發生了三起車禍。（圖／東森新聞）





昨天（26）晚間，高雄大寮區短短11分鐘內就發生了三起車禍，肇事駕駛都是同一人。吳姓駕駛兩度肇事逃逸，直到最後撞上，波及6車之後才發現逃不了。

車輛依序往前行駛，直到路口處，減速慢行停等紅燈，停在最前面的車，一動也沒動卻飛來橫禍。突然一輛轎車，逆向偏離原本車道，高速衝過來，撞上第一台休旅車後，有因為劇烈撞擊力道，往後噴波及第二台廂型車，廂型車再往後滑，第三台也沒逃過。

事情發生在高雄大寮區晚間7點半左右，肇事的吳姓駕駛就在光明路二段和市道188道路，跟轎車發生擦撞，過了10分鐘，又在九和路被經過車輛撞上，犯下兩起車禍後，吳姓駕駛沒有下車，直接離開現場，不久後再度逆向衝撞。

林園分局副分局長黃國峰：「不明原因偏離至對向車道，碰撞正在停等紅燈之車輛，共波及六部車輛。」

短短11分鐘就造成8台車無辜遭撞，4位駕駛輕傷，吳姓男子坦承自己毒駕上路，全案訊後將依公共危險罪，移送檢察署偵辦，也將依照道交條例進行開罰。

吸食毒品，有害身心健康。

