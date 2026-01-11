喪屍菸彈上路釀禍！新北三重毒駕追撞翻車 引擎起火畫面驚悚

三重毒駕猛撞路肩車翻覆起火，25歲男快篩陽性丟毒證據遭警逮送辦。（圖 ／翻攝畫面）

新北市三重區10日傍晚發生一起驚悚交通事故，1名男子疑似毒駕高速追撞路肩臨停車輛，不僅造成對方座車翻覆，自己駕駛的車輛更因猛烈撞擊導致引擎起火，現場一度火光四竄，畫面相當駭人，警方到場後進一步追查，赫然發現肇事駕駛涉及毒品，案件性質由單純車禍升高為重大公共危險事件。

警方調查指出，事故發生在10日下午5時24分，48歲林姓男子當時駕駛自小客車，因故將車輛臨時停靠在環河北路三段往蘆洲方向的路肩處。不料，25歲李姓男子卻駕駛自小客車，從後方高速追撞林男車輛，強大衝擊力瞬間將林男的車推往堤防方向，並擦撞護欄後當場翻覆，車體嚴重變形。

更驚險的是，李男所駕駛的小客車在撞擊後，引擎室隨即竄出火光並燃燒，車頭幾乎被燒毀，所幸未波及其他用路人，警消獲報後迅速趕抵現場，立即進行滅火與救援。林男僅全身多處擦挫傷，意識清楚，無生命危險；李男則僅手臂輕微擦傷，雙方均送醫治療後無大礙。

警方在現場進行勘查時，卻發現李男行跡可疑，並於事故現場找到1顆遭丟棄的二級毒品依托咪酯菸彈殘渣，警方隨即對李男實施唾液毒品快篩，結果呈現陽性反應，確認為毒駕行為，當場依法將其逮捕，並對涉案車輛制單扣車。

警方指出，毒駕行為已嚴重危害用路人安全，全案後續將依《毒品危害防制條例》及《刑法》公共危險罪，移送新北地檢署偵辦，並建請檢察官聲請羈押，以防再度危害社會。警方也呼籲民眾切勿心存僥倖，毒品上路不僅害己，更可能釀成無可挽回的悲劇。

