喪屍菸彈危國安／毒駕案件爆增200倍 揭中國原料侵台黑幫低價促銷亂象

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吸食喪屍菸彈的毒駕問題，近來不斷造成重大死傷，成為全台關注焦點。

喪屍菸彈毒駕案件頻傳，引發社會恐慌！本刊調查，喪屍菸彈氾濫主要是因為方便、便宜、不易查緝、效果快速等特點，且暑假將至，部分毒販為了吸引學生族群，降價倒貨，不少成年毒蟲也大量購入，而吸食後會產生意識模糊、反應遲鈍、肢體失控等狀況，經常引發車禍。

國安人士指出，喪屍菸彈的原料「依托咪酯」主要從中國走私來台，並透過台灣黑幫販賣，背後目的可能是為了製造社會動盪，不只是治安問題，更有可能是國安問題！

上月23日，新北中和王姓男子毒駕失控自撞，再倒車撞上共乘機車的姊妹，為了逃逸竟還加速前進輾壓2人。（翻攝畫面）

本刊調查，毒駕在台灣存在多年，直到最近毒品快篩上路，才讓毒駕氾濫情況浮上檯面。以往警察取締毒駕，必須透過尿液或血液檢驗才能確認，喪失執法第一時間，等回到警局採尿驗血，體內依托咪酯早已代謝光，無法證明毒駕，也讓毒駕存在龐大黑數，加上毒品快篩未入法，沒有執法依據，法院審理時恐怕會衍生更大爭議。目前政府正加快腳步修法，全面防堵毒駕。除了讓快篩入法，還要重罰持有電子菸者，因毒駕頻傳與電子菸息息相關。

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本月4日，彰化再發生毒駕事件，造成派出所所長受傷骨折，但法院仍將犯嫌無保請回。（翻攝畫面）

為何喪屍菸彈會異軍突起？因它具備方便、便宜、效果快3大特色，本刊調查，依托咪酯在2023年前並未歸類於毒品，而是藥品，雖然偶有流向不明案例，但因不是查緝重點，頂多以藥品失竊案處理；直到2023年間，相關單位查緝非法電子菸時，發現含有異常成分，送驗之後確認為依托咪酯，才驚覺可能已被當成毒品吸食。

39歲江男毒駕載有瓦斯桶的貨車，擦撞路邊轎車，法官竟裁定無保請回，引爆社會怒火。（翻攝員林大小事）

雖然政府迅速祭出管制作為，但喪屍菸彈相關案件仍如雨後春筍般不斷冒出，除了持有、吸食之外，全台各地接連查獲地下分裝場，走私規模也越來越大。去年6月，高雄橋頭地檢署偵破以竹聯幫明仁會何姓男子為首的集團，查獲300公斤、市價75億元的依托咪酯，也引起國安單位注意。

→2024年7月，新北三重黃姓男子毒駕衝撞正在停等紅燈的警車，造成1員警殉職、4人受傷慘劇。（警方提供）

「雖然目前沒有中國官方涉入的證據，但若中國政府真的嚴打，為何在中國只能當做醫療用途的依托咪酯，可以持續、穩定提供給台灣黑幫？甚至能從台灣走私到日本及新加坡？」國安人士表示，近年中國對台灣的滲透及認知作戰的手法，已經不再侷限於軍事或資訊層面，從詐騙到毒品，許多犯罪活動都可能造成台灣社會動盪，進而影響民眾對政府的觀感。

去年6月，以竹聯幫明仁會何姓男子為首的走私集團，遭檢警查獲引起國安單位注意。（翻攝畫面）

像是層出不窮的毒駕問題，就讓相關單位疲於奔命，若中國方面持續向台灣輸出毒品原料，再結合台灣黑幫及社群擴散，讓原本應是勞動力及軍力主幹的青壯年，成為萎靡不振的「喪屍部隊」，造成的衝擊將不只是單純的治安問題，更可能上升到國安問題。

吸食喪屍菸彈會致意識模糊、反應遲鈍、肢體失控等，宛如電影裡的喪屍。（海巡署提供）

面對毒駕問題，行政院長卓榮泰上週公開宣示，政府將從源頭嚇阻，把依托咪酯由第二級毒品改列第一級毒品，製造、運輸、販賣最高可處死刑，最快本月17日上路，也將提高行政罰鍰、針對涉案車輛研擬沒收機制，強化駕照管理，同時透過醫療體系介入、強制戒毒，避免毒駕演變成衝擊治安、交通安全及國家安全的新型威脅。至於成效如何？百姓買不買單？有待觀察。

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