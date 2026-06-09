喪屍菸彈危國安1／毒駕成行動炸彈單月害5命 查緝喪屍菸彈困境曝光

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2024年7月，新北三重黃姓男子毒駕衝撞正在停等紅燈的警車，造成1員警殉職、4人受傷慘劇。（警方提供）

本月4日，彰化縣警局溪湖分局埔鹽分駐所所長陳國銘，帶隊查訪施姓毒品嫌犯時，遭對方駕車衝撞輾壓，導致雙膝及腳踝嚴重骨折，警方逮捕施男後進行毒品唾液快篩，呈現依托咪酯及安非他命陽性反應，檢方聲請羈押，法官卻裁定無保請回，引發輿論譁然，彰化市長林世賢還帶領民眾抗議，怒批恐龍法官。

無獨有偶，上月30日，彰化江姓男子駕駛載有瓦斯桶的貨車，不慎擦撞路邊停放的轎車，警方到場後，對他進行毒品唾液快篩，當場驗出安非他命及依托咪酯陽性反應，並在車內查獲喪屍菸彈，檢方聲請預防性羈押，法官同樣裁定無保請回，引爆社會怒火，民眾痛批台灣根本是毒駕天堂！

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吸食喪屍菸彈的毒駕問題，近來不斷造成重大死傷，成為全台關注焦點。

之所以群情激憤是因彰化五月接連發生多起毒駕造成死傷。5月4日，一名男子毒駕狂飆追撞多輛機車，致2死2傷；5月22日，又有毒駕男子開著貨車，衝撞在火鍋店門口聊天的一家人，釀2死3傷；不到12小時，砂石車司機毒駕衝進賣場造成3傷。

上月23日，新北中和王姓男子毒駕失控自撞，再倒車撞上共乘機車的姊妹，為了逃逸竟還加速前進輾壓2人。（翻攝畫面）

不只彰化，5月23日，新北中和也發生王姓男子毒駕失控自撞，之後倒車撞上2名共乘機車的姊妹，更可惡的是，王男為了逃逸，竟無視林姓姊妹倒在車前，加速前進輾壓2人，最終造成一死一傷慘劇。全台接連發生毒駕重大事故，引發社會恐慌，不論開車、騎車或走路，都擔心無端遭波及。

39歲江男毒駕載有瓦斯桶的貨車，擦撞路邊轎車，法官竟裁定無保請回，引爆社會怒火。（翻攝員林大小事）

據警政署統計，毒駕移送案件數量，從2021年43件暴增到去年8,659件，4年成長超過200倍，今年1到4月已查獲4,725件，平均每天近40件；另2024年8月起，被列為毒品重點查緝項目的依托咪酯（喪屍菸彈），查扣量高達850公斤，到案犯嫌更是超過21,000人。

39歲江男毒駕載有瓦斯桶的貨車，擦撞路邊轎車，法官竟裁定無保請回，引爆社會怒火。（翻攝員林大小事）

本刊調查，毒駕在台灣存在多年，直到最近毒品快篩上路，才讓毒駕氾濫情況浮上檯面。以往警察取締毒駕，必須透過尿液或血液檢驗才能確認，喪失執法第一時間，等回到警局採尿驗血，體內依托咪酯早已代謝光，無法證明毒駕，也讓毒駕存在龐大黑數，加上毒品快篩未入法，沒有執法依據，法院審理時恐怕會衍生更大爭議。目前政府正加快腳步修法，全面防堵毒駕。除了讓快篩入法，還要重罰持有電子菸者，因毒駕頻傳與電子菸息息相關。

面對近來層出不窮的毒駕問題，警方為加強打擊力道，廣設毒駕攔檢點，近乎每晚掃蕩查緝。（彰化縣警局提供）

三重警分局黃姓員警遭毒駕者衝撞殉職後，政府在短短時間內將依托咪酯從列管藥品一路升級成第二級毒品。（翻攝畫面）

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