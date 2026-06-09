喪屍菸彈危國安2／鎖定學生降價促銷埋禍端 喪屍菸彈3特性成毒品新寵

面對近來層出不窮的毒駕問題，警方為加強打擊力道，廣設毒駕攔檢點，近乎每晚掃蕩查緝。（彰化縣警局提供）

本刊調查，最近毒駕車禍頻傳，主要跟喪屍菸彈及電子菸氾濫有關，含依托咪酯成分的喪屍菸彈，裝填入電子菸裡吸食，施用更方便，吸食後快速產生藥效，出現意識模糊、反應遲鈍、肢體失控等狀況，就像電影裡的喪屍，因而經常引發車禍，加上暑期將至，部分毒販降價倒貨，吸引學生族群，也讓成年毒蟲趨之若鶩、大量購入，因此釀成一連串的悲劇。

「毒駕分成二種，一種是為了提神而吸毒，吸食者多半是職業駕駛，例如貨車司機，大部分吸食安非他命，另一種是吸毒後開車，或邊開邊吸，像之前常見的Ｋ他命及最近頻頻釀禍的喪屍菸彈。」資深警官Ａ先生說，安非他命屬於興奮劑，吸食後會亢奮、睡意消失，毒駕行為多半是超速、闖紅燈，雖然吸食者會失去正常判斷能力，但在車輛的操控上，仍然維持一定的能力。

廣告 廣告

將依托咪酯加入菸油、透過電子菸吸食的形式，最早從中國及香港開始流行，當時還被稱為「上頭菸」。（翻攝畫面）

至於喪屍菸彈的主要成分依托咪酯，屬於醫療用麻醉藥品，臨床上是當鎮靜劑使用，吸食後開車或騎車，會失去對車輛的操控能力，例如看到紅燈不會踩煞車或直接踩成油門，也不會控制方向盤，發生事故的機率自然比吸安非他命的駕駛來得高。

為何喪屍菸彈會異軍突起？緝毒警官Ｂ先生指出，因它具備方便、便宜、效果快3大特色，「以往毒品多半用針孔注射、鼻腔吸入，甚至需要特殊器具，施用者為避免被發現，多找隱蔽空間，但喪屍菸彈裝入電子菸，想吸就吸、非常方便，還不像Ｋ他命會散發塑膠味，不易被查緝。」但目前持有電子菸沒罰責，警察就算看到車上有電子菸，也不能攔檢查緝，執法困難。

第二個特色是便宜、CP值高。Ｂ先生指出，早期一顆喪屍菸彈約800到1,000元，能吸上300口，還可與他人共享，比起Ｋ他命或安非他命一公克動輒2、3,000元，或搖頭丸、FM2等錠狀毒品一顆約1,000元，喪屍菸彈相對便宜，加上電子菸外型時尚，吸引不少經濟能力不強的年輕人，就算現在一顆菸彈最貴賣到3,000元，仍比其他毒品便宜。

喪屍菸彈第三個特色是效果快，Ｂ先生說，比起拉Ｋ需5到15分鐘才會進入「解離狀態」，吸食喪屍菸彈只要幾秒鐘到2分鐘，就會出現「肌躍症」及意識不清等症狀，對毒蟲來說，能產生類似靈魂出竅、與現實脫節的虛幻感，甚至感到心靈極端平靜與愉悅，持續時間從十分鐘到數小時不等。

★《鏡週刊》關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。

更多鏡週刊報導

喪屍菸彈危國安3／中國依托咪酯原料傾銷台灣 黑幫大肆走私震撼國安單位

喪屍菸彈危國安4／法官無保請回毒駕犯引眾怒 老刑警點出政府配套盲點

喪屍菸彈危國安／毒駕案件爆增200倍 揭中國原料侵台黑幫低價促銷亂象