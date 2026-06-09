喪屍菸彈危國安3／中國依托咪酯原料傾銷台灣 黑幫大肆走私震撼國安單位

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去年6月，以竹聯幫明仁會何姓男子為首的走私集團，遭檢警查獲引起國安單位注意。（翻攝畫面）

本刊調查，依托咪酯在2023年前並未歸類於毒品，而是藥品，雖然偶有流向不明案例，但因不是查緝重點，頂多以藥品失竊案處理；直到2023年間，相關單位查緝非法電子菸時，發現含有異常成分，送驗之後確認為依托咪酯，才驚覺可能已被當成毒品吸食。

2024年7月，刑事警察局在台中查獲國內首件喪屍菸彈分裝工廠，並向上溯源，幾天後新北三重黃姓男子吸食喪屍菸彈後毒駕，逆向衝撞正在停等紅燈的警車，造成員警1人殉職、4人受傷慘劇。為亡羊補牢，政府隔月宣布將依托咪酯列為第四級管制藥品，3天後改為第三級毒品，11月公告為第二級毒品。最快本月17日，將改列第一級毒品，販售最高可處死刑。

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警政署、海巡署等相關單位，接連破獲大型走私販毒集團，仍無法根除層出不窮的毒品問題。（翻攝畫面）

雖然政府迅速祭出管制作為，但喪屍菸彈相關案件仍如雨後春筍般不斷冒出，除了持有、吸食之外，全台各地接連查獲地下分裝場，走私規模也越來越大。去年6月，高雄橋頭地檢署偵破以竹聯幫明仁會何姓男子為首的集團，查獲300公斤、市價75億元的依托咪酯，也引起國安單位注意。

國安人士Ｃ先生指出，將依托咪酯加入菸油，透過電子菸吸食，最早是從中國幾個大城市及香港開始流行，中國政府發現嚴重性後，2023年10月正式將依托咪酯列入管制、嚴厲查緝，可能因此產生外溢效應，讓當時只在中國黑市販售的依托咪酯，轉向其他尚未列管的地區傾銷，除了鄰近的台灣，甚至連美國都曾查獲相關走私案。

國安人士警告，若中國方面持續輸出毒品原料，再結合黑幫擴散，對台灣造成的衝擊恐上升到國安問題。（海巡署提供）

台灣政府加強管制力道之後，中國方面除了利用東南亞國家作為中轉站，企圖把依托咪酯包裝成合法化學原料、走私來台，也與台灣黑幫合作。除了明仁會成員，竹聯幫豹堂、太極堂成員也被查獲設立分裝工廠，並透過網路社群與非法電子菸商，在台販售喪屍菸彈。

傳統毒品多半是用針孔注射、鼻腔吸入，甚至需要特殊器具，施用者為避人耳目還需找隱蔽空間。（警方提供）

「雖然目前沒有中國官方涉入的證據，但若中國政府真的嚴打，為何在中國只能當做醫療用途的依托咪酯，可以持續、穩定提供給台灣黑幫？甚至能從台灣走私到日本及新加坡？」Ｃ先生表示，近年中國對台灣的滲透及認知作戰的手法，已經不再侷限於軍事或資訊層面，從詐騙到毒品，許多犯罪活動都可能造成台灣社會動盪，進而影響民眾對政府的觀感。

吸食喪屍菸彈會致意識模糊、反應遲鈍、肢體失控等，宛如電影裡的喪屍。（海巡署提供）

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