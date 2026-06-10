喪屍菸彈危國安5／海巡署破依托咪酯走私案 上千公斤原料全來自中國
喪屍菸彈毒駕肇事屢釀重大傷亡，各治安單位加強查緝力道，海巡署偵防分署台南查緝隊今年4月在嘉義查獲大型「電子菸主機發貨中心」，共扣得電子菸主機近4千台、各式菸彈近萬盒及喪屍菸彈原料「依托咪酯」311克；海巡署彰化查緝隊今年1月也在嘉義搗破毒品工廠，查獲上千公斤用依托咪酯酸合成的毒品，事後追查來源，發現全都來自中國跨境郵包，數量遠遠超過印度及東南亞走私管道。
海巡署台南查緝隊今年4月查獲黃姓男子在嘉義創立電子菸主機發貨中心，經查黃曾因案被判無期徒刑，出獄後與中國電子菸業者勾結，透過跨境包裹走私電子菸主機、菸彈及依托咪酯原料，並利用網路平台銷售相關產品。黃去年5月就曾被查扣電子菸主機1萬3千多台、市價超過6千萬元，規模近年最大，如今又被查扣依托咪酯等毒品，引發關注。
另外，海巡署彰化查緝隊今年1月也在嘉義破獲藏身民宅的製毒工廠，查扣近千公斤依托咪酯，市值超過5.2億元。主嫌蘇男坦承，他從中國以包裹方式將依托咪酯酸寄來台灣，並透過化學重組，提煉出依托咪酯原料，再交由下游加入菸油中，透過電子菸吸食，成為喪屍菸彈，這也是國內第一次查獲用非管制化學物質「依托咪酯酸」轉化製造依托咪酯的新興製毒手法。
知情人士指出，中國政府2023年10月將依托咪酯列入管制、嚴厲查緝，因此產生外溢效應，光是台灣海巡署今年查獲的依托咪酯案件就超過上千公斤，而且都來自中國，是印度及其他東南亞國家走私到台灣的好幾倍，除了傾銷到鄰近的台灣，就連美國都曾查獲相關走私案。
而在台灣政府加強管制力道後，中國近期則利用東南亞國家作為中轉站，企圖把依托咪酯原料包裝成合法化學原料、走私來台，台灣黑幫包括竹聯幫明仁會、豹堂、太極堂成員都被查獲透過印度合法管道，進口依托咪酯原料，並在台灣設立分裝工廠，利用網路社群與非法電子菸商，販售喪屍菸彈，殘害民眾身心健康。
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