喪屍菸彈危國安5／海巡署破依托咪酯走私案 上千公斤原料全來自中國

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海巡署偵防分署台南查緝隊在嘉義地區破獲大型非法電子煙主機發貨據點，查獲各式主機及菸彈。海巡署偵防分署台南查緝隊提供

喪屍菸彈毒駕肇事屢釀重大傷亡，各治安單位加強查緝力道，海巡署偵防分署台南查緝隊今年4月在嘉義查獲大型「電子菸主機發貨中心」，共扣得電子菸主機近4千台、各式菸彈近萬盒及喪屍菸彈原料「依托咪酯」311克；海巡署彰化查緝隊今年1月也在嘉義搗破毒品工廠，查獲上千公斤用依托咪酯酸合成的毒品，事後追查來源，發現全都來自中國跨境郵包，數量遠遠超過印度及東南亞走私管道。

海巡署台南查緝隊今年4月查獲黃姓男子在嘉義創立電子菸主機發貨中心，經查黃曾因案被判無期徒刑，出獄後與中國電子菸業者勾結，透過跨境包裹走私電子菸主機、菸彈及依托咪酯原料，並利用網路平台銷售相關產品。黃去年5月就曾被查扣電子菸主機1萬3千多台、市價超過6千萬元，規模近年最大，如今又被查扣依托咪酯等毒品，引發關注。

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另外，海巡署彰化查緝隊今年1月也在嘉義破獲藏身民宅的製毒工廠，查扣近千公斤依托咪酯，市值超過5.2億元。主嫌蘇男坦承，他從中國以包裹方式將依托咪酯酸寄來台灣，並透過化學重組，提煉出依托咪酯原料，再交由下游加入菸油中，透過電子菸吸食，成為喪屍菸彈，這也是國內第一次查獲用非管制化學物質「依托咪酯酸」轉化製造依托咪酯的新興製毒手法。

知情人士指出，中國政府2023年10月將依托咪酯列入管制、嚴厲查緝，因此產生外溢效應，光是台灣海巡署今年查獲的依托咪酯案件就超過上千公斤，而且都來自中國，是印度及其他東南亞國家走私到台灣的好幾倍，除了傾銷到鄰近的台灣，就連美國都曾查獲相關走私案。

而在台灣政府加強管制力道後，中國近期則利用東南亞國家作為中轉站，企圖把依托咪酯原料包裝成合法化學原料、走私來台，台灣黑幫包括竹聯幫明仁會、豹堂、太極堂成員都被查獲透過印度合法管道，進口依托咪酯原料，並在台灣設立分裝工廠，利用網路社群與非法電子菸商，販售喪屍菸彈，殘害民眾身心健康。

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