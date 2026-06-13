喪屍菸彈引發毒駕事故飆升 陳怡潔：北市府應建立3道防線補破口

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〔記者蔡愷恆／台北報導〕喪屍菸彈造成的毒駕事故，引爆社會對道路安全的高度焦慮，行政院日前宣布將推動修正《道路交通管理處罰條例》，希望從制度面補強現行漏洞。不過士林北投議員參選人陳怡潔指出，在修法之前，北市府應提前建立「即時採證、源頭查緝、風險預警」三道防線，降低毒駕對市民生命安全的威脅。

陳怡潔指出，依托咪酯最大的危險不只是吸食後，幾乎2分鐘內就會造成判斷力喪失，造成駕駛失控，加上它代謝速度極快，2小時就可能代謝驗不到，過去警方查獲疑似毒駕案件後，必須將人帶回警局進行尿液或血液檢驗，但等到完成相關程序時，類似新興毒品成分已經代謝，導致舉證困難，讓許多案件形成執法黑數。

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警政署統計，毒駕移送案件從2021年43件暴增至去年8659件，短短4年成長超過200倍；今年1至4月已查獲4725件，平均每天接近40件。近年暴增案件多與依托咪酯有關，顯示目前防堵新興毒品快速擴散，市民出門難道只能自求多福？

陳怡潔表示，面對依托咪酯這類代謝快速的新興毒品，執法速度就是關鍵。警方處理重大交通事故、危險駕駛或肇逃案件時，應優先導入唾液快篩程序，並建立警察、消防與醫院急診端的橫向合作機制，爭取黃金採證時間，避免嫌犯因毒品代謝逃過法律責任。

第二道防線則是強化電子菸源頭查緝。目前依托咪酯幾乎都透過電子菸及菸彈方式施用，電子菸已成為新興毒品最重要的載具。雖然現行法令已禁止電子菸製造、輸入及販售，但黑市流通情形仍十分嚴重。市府整合警察局、衛生局、教育局及商業主管機關，針對夜店、酒吧、KTV、網咖、校園周邊及青少年聚集場所，啟動跨局處聯合稽查專案，並定期公布查獲數據與熱區分析，讓民眾了解新興毒品流向與風險分布。

第三道防線則是建立毒駕風險預警系統，陳怡潔表示，政府目前對酒駕已有完整統計及累犯管理機制，但毒駕仍停留在個案處理階段，市府比照治安熱點分析模式，整合毒品查獲紀錄、交通事故資料、校園通報及醫療系統資訊，建立毒駕風險地圖，作為警方勤務部署及預防宣導的重要依據。

陳怡潔強調，當前社會關注的不只是如何懲罰毒駕，更是如何避免下一起毒駕悲劇發生。中央修法固然重要，但在修法完成之前，地方政府更應該主動建立防線，而不是讓市民在馬路上承擔制度空窗期的風險。

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