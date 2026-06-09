喪屍菸彈毒販、詐團串供恐免押！ 法務部警告修刑訴法：將成犯罪者保護傘

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針對《刑事訴訟法》修正草案，法務部發布新聞稿表達憂心。

立法院司法及法制委員會預計於6月11日審查《刑事訴訟法》修正草案，法務部今（9日）發布新聞稿表達憂心，強調支持程序正義與人權保障，但若部分修法內容通過，恐大幅削弱重大犯罪偵辦能力，甚至讓司法制度淪為犯罪者的「保護傘」，衝擊社會治安與被害人權益。

刪除勾串羈押理由 重大犯罪更難查？

法務部指出，目前法院核准羈押案件中，詐欺案占66.6%、毒品案占13.2%，兩者合計接近8成，顯示羈押制度主要用於打擊集團性與組織性犯罪。

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法務部表示，羈押制度除了防止被告逃亡，也肩負保全證據的重要功能。若修法刪除「勾串共犯或證人」作為羈押理由，被告即使有串供、滅證風險，也可能無法羈押。以近年引發關注的依托咪酯（俗稱喪屍菸彈）販毒集團、詐欺集團、洗錢犯罪、兒少性剝削及跨境犯罪為例，共犯之間往往透過通訊軟體聯繫，一旦無法及時隔離，恐增加串供與湮滅證據風險，進而影響追查幕後主嫌及犯罪網絡。

羈押期限縮短、通訊限制取消有什麼影響？

法務部認為，部分修法提案主張縮短羈押期間，但偵辦大型詐欺、跨境毒品及洗錢案件，往往涉及數位鑑識、金流分析、虛擬資產追查及跨國司法合作，需要相當時間蒐證。

法務部舉例，若偵辦大型洗錢案件或涉及國家關鍵技術外洩案件時，檢方尚未查清共犯結構與犯罪網絡，羈押期限卻提前屆滿，可能被迫結案，影響真相發現與犯罪溯源。

此外，法務部也反對將搜索現場管制時間納入拘提、逮捕計算時間，以及禁止檢察官夜間訊問、限制偵查中通訊管制等提案。法務部認為，重大案件經常需要即時保全電子設備、帳冊及相關證據，若壓縮辦案時間或無法限制嫌疑人通訊，恐導致證據滅失、共犯逃逸或犯罪所得遭轉移。

法務部強調，司法是維護社會正義的重要防線，面對犯罪手法日益組織化與科技化，制度設計應兼顧程序正義、證據保全及被害人保護，呼籲立法院審慎評估修法內容，避免影響重大犯罪偵辦效能與社會安全。

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