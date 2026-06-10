喪屍菸彈毒駕案暴增200倍！「氾濫3原因」曝光

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近期全台接連發生多起喪屍菸彈毒駕重大事故。七月份新北三重黃姓男子毒駕衝撞警車，造成一名警察殉職、四人受傷。五月份彰化連續發生毒駕案，包括男子狂飆追撞機車致二死二傷、貨車衝撞火鍋店前民眾造成二死三傷，以及砂石車司機衝進賣場致三人受傷。

警政署統計顯示，二○二四年全國毒品嫌疑犯人數超過三萬八千人，其中十二歲到二十三歲族群人數逐年增加。毒駕移送案件從二○二一年四十三件暴增至去年八千六百五十九件，今年一至四月已查獲四千七百二十五件，平均每天近四十件。

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喪屍菸彈主要成分依托咪酯原為臨床麻醉藥物，遭不法人士混入菸油偽裝成電子菸。緝毒警官指出，喪屍菸彈具備三大特色：施用方便、價格便宜、效果快速。相較於其他毒品需要特殊器具，喪屍菸彈裝入電子菸即可隨時吸食，且不易被查緝。價格方面，一顆菸彈約八百至三千元，比起其他毒品相對便宜。效果上，吸食後僅需幾秒鐘就會出現意識不清症狀。

國安人士表示，喪屍菸彈原料主要從中國走私來台，透過台灣黑幫販賣，背後可能有製造社會動盪的目的，已非單純治安問題。去年六月高雄查獲竹聯幫走私集團，查扣三百公斤依托咪酯，市價高達七十五億元。

行政院長卓榮泰宣布，政府將依托咪酯由二級毒品改列一級毒品，製造、販賣最高可處死刑。同時加強電商平台審核、提升檢驗效能，並投入一百五十億元執行新世代反毒策略。然而法院頻頻將毒駕犯無保請回，引發民眾強烈不滿，質疑執法成效。

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