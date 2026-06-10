「喪屍菸彈」危機蔓延！國教盟籲行政院補齊3防毒漏洞

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

依托咪酯(俗稱「喪屍菸彈」)流竄全台，家長團體今天舉行記者會，呼籲行政院近快補上政策缺口，避免孩子倫販毒共犯跟工具。（國教盟提供／林縉明台北傳真）

近期依托咪酯(俗稱「喪屍菸彈」)流竄全台，引發毒駕與公共安全疑慮，行政院日前提出「源頭嚇阻、強化查緝、重懲毒駕」三大面向。 國教行動聯盟今天表示，重懲毒駕，絕不等於有效阻擋新興毒品，政府若要真正防住下一波新興毒品，就不能只看毒駕車禍與查獲數字，必須盡快把三大漏洞補起，別讓孩子成為販毒工具。

國健署114年統計約有4萬名青少年使用電子煙，去年12月苗栗、今年4月桃園均發現國小學童抽電子煙。警政署於立法院專題報告指出，109年至113年「少年交付保護處分事件」統計，成少共犯約占少年案件三成，其中詐欺案更有逾半涉及成年共犯。

廣告 廣告

國教盟理事長王瀚陽表示，毒品分級、前驅物列管、查緝量能與確認檢驗制度都是必要配套；但新興毒品治理不能只停在「列管、查緝、重罰」，完整防制必須同步補上處理成少共犯、接住離校與高風險少年、預警下一個新興毒品等三大缺口。

國教盟指出，研究顯示，曾用毒國中生中，35％在4年內再次被通報；25.6％有低收或貧窮狀況；16％有家人使用毒品，約為全國12至14歲者平均的8倍；另外，曾用毒國中生有35％曾就學中斷，為整體國中生平均的81倍。更重要的是，若能提供高風險家庭服務，可降低43％再次使用非法藥物的風險；曾有中輟經驗者，再被通報風險則增加46％。

國教盟建議行政院毒品防制會報，增訂成少共犯案件特別程序，並建立離校與高風險少年追蹤網，以及建立公開、即時、跨部會的新興毒品早期預警機制；政府若要真正防住下一波新興毒品，不能只看毒駕車禍與查獲數字，必須把孩子放回政策中心。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！

★《中時新聞網》：吸菸有害健康 中時新聞網關心您！戒菸專線：0800-636363

更多中時新聞網報導

世足》C羅最後告別戰 生涯獨缺大力神盃

劉曉憶動手術 狂鏟肉19公斤

世足》「哈姆對決」 絕代雙鋒爭金靴