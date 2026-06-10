「喪屍菸彈」危機蔓延！國教盟籲行政院補齊3防毒漏洞
近期依托咪酯(俗稱「喪屍菸彈」)流竄全台，引發毒駕與公共安全疑慮，行政院日前提出「源頭嚇阻、強化查緝、重懲毒駕」三大面向。 國教行動聯盟今天表示，重懲毒駕，絕不等於有效阻擋新興毒品，政府若要真正防住下一波新興毒品，就不能只看毒駕車禍與查獲數字，必須盡快把三大漏洞補起，別讓孩子成為販毒工具。
國健署114年統計約有4萬名青少年使用電子煙，去年12月苗栗、今年4月桃園均發現國小學童抽電子煙。警政署於立法院專題報告指出，109年至113年「少年交付保護處分事件」統計，成少共犯約占少年案件三成，其中詐欺案更有逾半涉及成年共犯。
國教盟理事長王瀚陽表示，毒品分級、前驅物列管、查緝量能與確認檢驗制度都是必要配套；但新興毒品治理不能只停在「列管、查緝、重罰」，完整防制必須同步補上處理成少共犯、接住離校與高風險少年、預警下一個新興毒品等三大缺口。
國教盟指出，研究顯示，曾用毒國中生中，35％在4年內再次被通報；25.6％有低收或貧窮狀況；16％有家人使用毒品，約為全國12至14歲者平均的8倍；另外，曾用毒國中生有35％曾就學中斷，為整體國中生平均的81倍。更重要的是，若能提供高風險家庭服務，可降低43％再次使用非法藥物的風險；曾有中輟經驗者，再被通報風險則增加46％。
國教盟建議行政院毒品防制會報，增訂成少共犯案件特別程序，並建立離校與高風險少年追蹤網，以及建立公開、即時、跨部會的新興毒品早期預警機制；政府若要真正防住下一波新興毒品，不能只看毒駕車禍與查獲數字，必須把孩子放回政策中心。
★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！
★《中時新聞網》：吸菸有害健康 中時新聞網關心您！戒菸專線：0800-636363
其他人也在看
主播張倍滋韓國採訪「被誤認是中國媒體」遭驅趕！ 高喊「來自台灣」抗議群眾熱烈歡迎
南韓近選舉爆發爭議，首爾街頭連日來出現大規模抗議活動。台灣主播張倍滋7日前往當地連線報導，然而因為用中文採訪，一度被誤認是中國大陸媒體，遭到現場抗議民眾包圍驅趕，不過她臨危不亂解釋自己來自台灣，化解可能爆發的衝突，還意外掀起一股台灣媒體炫風。
對伊朗戰爭讓「戰略透支」惡化！學者：美國國力遭榨乾恐難嚇阻中國
外交政策（FP）9日刊登美國約翰霍普金斯大學教授白蘭斯（Hal Brands）文章指出，美國與伊朗的戰爭已在全球引發震盪，擾亂世界經濟、動搖美國盟友關係、衝擊航行自由，並將核不擴散體系推向臨界點。但最重要且可能最具破壞性的影響之一，是讓美國長期存在的戰略透支（strategic insolvency）問題更加明顯地暴露出來。
保險業務帶頭詐保！不法金額逾兩百萬 製造假車禍鎖定ＰＲＰ高額自費療程
社會中心／黃恩琳、劉毓琦 台北報導竟然有人利用PRP高額自費醫療項目詐領保險金！檢警調查，一名陳姓保險業務員和其他業務員以及保戶等23人合作，製造6起假車禍，再搭配PRP療程項目向好幾家保險公司詐領200多萬保險金。保險公司發現異常提告，士檢偵辦後，依法起訴23人。
台灣21歲新星終於開轟！陽柏翔二軍雙安打出本季第一轟單場3打點
體育中心／綜合報導效力於日本職棒東北樂天金鷲隊二軍的21歲台灣選手陽柏翔，今天在對養樂多的比賽展現驚人的打擊爆發力，他打出個人本季第一支全壘打，更繳出單場雙安、3分打點的亮眼成績單，
鄭麗文登《金融時報》遭震撼提問！郭正亮曝背後危險訊號！？
國民黨立委鄭麗文日前接受《金融時報》專訪，強調台灣不應淪為大國博弈下的棋子，並呼籲兩岸恢復對話與交流，以降低台海誤判風險。她指出，許多台灣民眾擔心台灣可能成為「下一個烏克蘭」，因此美方除了維持區域安全外，更應積極扮演促進東亞和平的角色。
《RO仙境傳說 3》公開共創議事錄階段進度：揭露巔峰對決策略調整核心方向，強化「手動操作價值」純粹體驗
由 Gravity Game Vision 發行、JoyMaker 共同開發的 MMORPG《RO仙境傳說 3》，官方今(10)日釋出「共創議事錄」兩期重點整理，帶領玩家了解開發團隊與「共創議會」玩家代表之間，針對遊戲核心方向的深入討論。
食安快訊》非常泰「九層塔」殺菌劑超標10倍 拉亞漢堡、早安美芝城也出包
台北市衛生局今（10）日公布115年4月生鮮蔬果抽驗結果，在47件產品中發現5件不符規定，其中知名餐廳「非常泰」天母店的九層塔驚見殺菌劑超標10倍。台北市衛生局食藥科科長林冠蓁表示，針對不符規定的產品已命抽驗地點下架不得販售，經追查產品來…
藍白新竹共組「鐵三角」力抗鄭朝方！王世堅：勝敗已經很清楚
【記者葉家瑋／台北報導】民進黨今（10日）正式徵召竹北市長鄭朝方參選新竹縣長。對此，民眾黨主席黃國昌表示，目前新竹市有市長高虹安 、新竹縣有國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩，竹北市則有民眾黨竹北市長參選人邱臣遠 ，三人將形成「鐵三角」拿下大新竹地區。民進黨立委王世堅今評論，「我想是很精彩的選戰，但勝敗已經可以看得很清楚」。
抓不完！188名青少年當毒品藥頭 國教盟痛批少事法：成犯罪組織保護傘
近期俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯在全台流竄，毒駕案件頻傳，行政院也提出毒品及毒駕防制專案報告，祭出14項防制措施。不過，國教行動聯盟（國教盟）指出，毒駕只是新興毒品問題浮上檯面的結果，今年第14波「安居緝毒專案」同步溯源查獲188名具學生或青少年身分的供毒者，代表毒品供應鏈已逐漸向校園與青少年生活圈滲透。
天雨路滑! 國道轎車打滑"翻轉360度" 曳引車控撞毀號誌
中部中心／綜合報導下雨天交通事故頻傳！9日晚上六點多，一輛轎車行經國道三號南投往彰化路段，失控打滑，撞內側護欄，又撞上外側車道另一輛車；10日早上五點多，也有一輛曳引車車頭，行經雲林西螺，打滑失控，撞倒燈桿與紅綠燈！同天，國道3號同樣也是轎車，失控打滑翻轉360度。
日韓小車破壞價殺入! 扣補助最低50萬內入手 夾擊國產車
財經中心／唐詩晴、戴亞倫 台北報導萬物皆漲、通膨高掛，百萬新車讓人可望不可及，不過現在台灣車市卻吹起了低總價的高CP值大戰，日韓進口車商打破市場常規，打出「進口車、國產價」的策略，若搭配政府的貨物稅減徵與汰舊換新補助，入手價一口氣狠砍10萬元，有的甚至50萬有找。
TPBL／年度MVP出爐 高錦瑋奪3大獎謙虛自比結蛹：提醒自己更好
TPBL台灣職業籃球大聯盟年度最有價值球員出爐！由桃園台啤永豐雲豹主控高錦瑋獲得，高錦緯一口氣抱回年度人氣球星、年度第一隊與年度MVP 3大獎。但他對自己這季表現並不滿意，強調這獎項要提醒自己變得更好。
雨彈! 台20線零星落石 高雄山區"瓦筏哈橋"引道路基塌陷
南部中心／曾虹雯、謝耀德 高雄市報導受梅雨鋒面及西南氣流雙重影響，高雄山區也嚴陣以待，桃源區勤和通往梅蘭的瓦筏哈橋，也出現引道路基崩塌情況，現場架起護欄儋縣雙限通車，還好連日雨勢只有台20線部分路段出現零星坍塌落落石，沒有人員傷亡，山區居民也都安全無虞。
溼答答上學! 台中大里又淹水學生狼狽涉水而過
中部中心／黃毓倫、林進龍 台中報導台中大里中興路又淹水了！10日早上民眾拍下人行道淹水，水深到腳踝，學生上學涉水而過，布鞋浸泡在水裡，由於旁邊就是公車站牌，乘客還得冒險上下車。民代痛批公帑花去哪了？去年才辦會勘，做了改善工程，不到一年就淹水，要求相關單位再度會勘，找出淹水源頭。
魚油、大蒜上榜！6保健食品被點名「降血脂無效」
不少人以為每天吃保健食品可以改善膽固醇超標等問題，腎臟科醫師林軒任表示，常在門診中聽到患者問，為什麼認真吃保健食品，體檢報告還是有紅字？林軒任直言，別再迷信保健食品，尤其，常被點名降脂無效的，包括魚油、肉桂、大蒜、薑黃、植物固醇和紅麴。
蔣萬安沒料？她戳穿致命傷：沒存在感的市長
[NOWNEWS今日新聞]隨著2026年底大選腳步逼近，首都政治攻防戰也逐漸白熱化，民進黨台北市長參選人沈伯洋近來拋出「大台北天際線」登山步道概念，頻頻與國民黨籍現任台北市長蔣萬安隔空交火，也讓外界質...
新北新莊空中垃圾山! 阿伯為研究核能把屋頂滿雜物
社會中心／洪巧璇、郭文海 新北報導這畫面實在太驚人！新北市新莊區一處公寓出現「空中垃圾山」，住戶長年把廢棄物往鐵皮加蓋的屋頂丟，甚至丟到隔壁戶的屋頂上，除了環境髒亂常出現蟑螂老鼠外，附近居民也擔心，萬一颱風來雜物被吹落砸傷人，或是釀成大火。記者找到這名堆積物品的阿伯，但他卻說，自己是因為要研究核能。
不爽撞人還罵騎士！高雄BMW駕駛單挑正義哥「拉扯毆倒地」畫面曝光
高雄市新興區上個月25日上午發生一起街頭鬥毆，八德一路與忠孝一路口，一輛BMW當天早上9點半左右行經八德一路與忠孝一路路口時，不知何故追撞前方機車害騎士倒地受傷，當時駕駛BMW的趙姓男子（35歲）一下車不停指責騎士，路人看不過去，先與趙男起口角後變大打出手，後續警方趕抵現場處理車禍完畢後，雖趙男與路人都不願提告，但警方仍依社維法移送裁處。
歐盟擬因俄烏戰爭制裁中企 北京怒嗆：將採取必要措施維權
歐盟（EU）近日提議針對支援俄羅斯軍工產業的企業實施新一輪制裁，名單包含14家中國與香港公司。對此，中國外交部強烈反對，批評此舉缺乏國際法依據，並警告將採取必要措施捍衛自身權益，使中歐關係再度陷入緊張。
高雄遊樂園"極限挑戰"突停擺 20遊客卡半空中
南部中心／廖錦雄、陳姵妡 高雄報導高雄遊樂園發生卡軌狀況，園區內的熱門設施"極限挑戰"，列車上升到頂端，準備衝刺時突然停住，當下約有20名遊客被困在半空中，大概三到四分鐘後才慢慢降落。園方出面澄清，是因大雨濕氣導致軌道濕滑，觸發設備的安全機制，才會自動鎖定，讓遊客虛驚一場。