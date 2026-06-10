喪屍菸彈4年成長200倍！中國「依托咪酯原料」銷台 國安人士曝：非舊型統戰

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5月嘉義警方在一戶民宅發現從中國寄來的包裹中藏毒，改制成喪屍菸彈。圖／翻攝畫面

彰化縣5月分接連發生多起毒駕案件，共造成5人死亡；6月4日，溪湖分局埔鹽分駐所所長陳國銘也遭毒駕衝撞輾壓，導致雙膝及腳踝嚴重骨折，但法官卻裁定無保請回，引發外界不滿。有國安相關人士透露，「依托咪酯」加入電子菸最早是從中國幾個大城市開始流行，後來被中國政府嚴厲查緝，才轉向國外地區販售，造成台灣近年喪屍菸彈越來越多。

毒駕4年成長200倍

據警政署統計，毒駕移送案件數量，從2021年的43件，暴增到2025年共8659件，短短4年成長超過200倍！依托咪酯也被查扣高達850公斤，相關嫌犯超過2萬1千人之多。

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過去警方想要取締毒駕，必須透過尿液或血液檢查，這段等待的時間，嫌犯體內的依托咪酯已經代謝掉，所以往往無法證明毒駕事實。不過，近來毒品快篩上路，警方取締毒駕數量也暴增，讓以往龐大的黑數浮上檯面。

依托咪酯2024年才被列為毒品

其實，依托咪酯以前被歸列成藥品，直到2023年警方查緝電子菸發現有異常成分，檢驗確認是依托咪酯，才發現依托咪酯被當成毒品吸食。2024年7月，刑事警察局在台中查獲國內首件喪屍菸彈分裝工廠，剛好發生新北市一名黃姓男子毒駕，逆向衝撞警車，造成一名員警殉職、四人受傷。同年8月，政府就將依托咪酯列為第四級管制藥品，3天後改為第三級毒品，11月公告為第二級毒品，接下來有可能將改列為第一級毒品。

國安人士：中國輸出依托咪酯原料到台灣

國安人士：中國輸出依托咪酯原料到台灣

但是含有依托咪酯的喪屍菸彈越來越多，全台各地都有查獲分裝及銷售工廠，2025年6月，高雄橋頭地檢署查獲300公斤、市價75億元的依托咪酯。據鏡週刊報導，有國安人士說明，含有依托咪酯的喪屍菸彈最早是從中國開始流行，受到中國政府關注查緝之後才開始向外國輸出，不僅利用東南亞國家作為中途轉運站，企圖把依托咪酯包裝成合法化學原料走私來台，還和台灣的黑幫合作，在台灣的明仁會、竹聯幫豹堂、太極堂成員都被查獲有成立分裝工廠及販售喪屍菸彈等情事。

這名國安人士指控，雖然沒有中國政府插手的證據，但是中國卻持續提供依托咪酯原料到台灣給黑幫人士販售，這已經不是舊型的統戰滲透認知手法，目的可能是為了造成台灣社會動盪不安。

國安人士質疑，如果中國政府真的嚴厲查緝依托咪酯，為何依托咪酯還能穩定的供貨到台灣？含依托咪酯的喪屍菸彈有三大特色，不僅效果快速，而且便宜又方便，這可能是中國新的擾亂台灣社會手法，可見中國的滲透方式已不再侷限於軍事層面，現在詐騙、毒品，可能都是中國要影響台灣社會的手段。



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