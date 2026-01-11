喪屍趴趴走 每天31件毒駕

毒駕肇事頻傳，警方加強路檢欄查毒駕。（本報資料照片）

為防制「毒駕」釀成無辜用路人及執勤員警死傷悲劇，警政署自去年11月20日起採用「毒品唾液快篩」取締毒駕，執行1個多月來，毒駕1382件、平均每天31.4件，另有62件拒測，全遭重罰18萬元，並當場扣車。每天都有人毒駕，基層員警坦言「怕怕的」，擔心巡邏、路檢時，被趴趴走的「喪屍」開車衝撞。

警政署歷年查獲毒駕移送法辦件數，分別為民國110年43件、111年46件、112年315件，113年制定毒品檢出「閾值」後，激增到2619件，去年1至11月更高達7538件，逐年攀升；去年底毒品唾液快篩上路，第1個月取締件數就較去年月平均數高出逾300件。

基層員警表示，以往攔查疑似毒駕車輛，因沒有設備能立即檢知駕駛人是否施用毒品，只能採尿鑑驗，事後追溯偵辦；但鑑驗結果往往要2周後才能出爐，恐出現犯嫌繼續開車趴趴走的空窗期。其他當場查獲的毒駕案件，通常是肇事後發現駕駛吸食毒品，但悲劇已難挽回。

警政署去年研議歐美國家作法，引進「毒品唾液快篩試劑」執法，會同交通部增訂《違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則》，律定實施毒品唾液快篩及拒測的處置程序。在有法源依據後，去年11月20日正式執法。

去年全國各警察機關共採購毒品唾液快篩試劑1萬2545劑，員警使用試劑能在短短3至6分鐘內，測出駕駛是否施用喪屍煙彈、安非他命、大麻、海洛因、喵喵、一粒眠、K他命等7種毒品。目前查獲的毒駕種類以安非他命最多，K他命次之，依托咪酯急起直追，其他包括海洛因、卡西酮及2種毒品以上的複合型，只要在24小時內曾吸毒都能快篩驗出。

另有犯嫌辯稱，開車時沒有吸喪屍煙彈，為何仍遭取締開罰？警方解釋，就像酒駕，只要酒測值超標，不管是何時喝酒都違法，開車上路就像不定時炸彈，訂出毒駕「閾值」同樣就是這個道理。

由於「喪屍煙彈」依托咪酯施用後可能出現肌肉顫抖，精神混亂等無法自我控制情形，近年多起造成傷亡的毒駕案件，包括撞死新北市警三重分局員警，都是因依托咪酯而起，因此被列為加強查緝重點。