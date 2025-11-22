「喪屍」太多怎抓？ 警：唾液快篩提高預防性
毒品唾液快篩試劑成為警方打擊毒駕的新利器，全台目前共採購12545劑，將依各派出所轄區繁重程度分配。這項新工具能在3至6分鐘內檢測出大麻、依托咪酯類、FM2、安非他命等七類毒品，大幅提升執法效率。面對喪屍煙彈查獲量翻倍的嚴峻情況，警方除透過毒品線報外，也加強路口臨檢，並藉由唾液快篩試劑立即辨識毒駕，讓人車分離，提高預防性，預計未來查獲毒駕數據將出現高峰。
警方近期在北投石牌路一帶執法時，成功攔查一名林姓機車騎士，經唾液快篩檢測後確認其不僅是通緝犯，還在吸毒後駕車。這正是新上路的毒品唾液快篩試劑發揮功效的實例。警方表示，唾液快篩的操作相當簡便，只需採集受測人的唾液放入檢測劑中，試紙就能判斷是否有吸食七類毒品，且3至6分鐘內就能即時顯示結果，讓員警能在第一時間確認是否為毒駕，不再需要再等事後驗尿。
面對新興毒品氾濫、喪屍煙彈猖獗的情況，警方加強臨檢力度。一位員警表示，過去在臨檢時，即使懷疑駕駛吸毒，因整個人狀態異常，但不能僅憑肉眼判斷是否毒駕，因為可能涉及執法人權問題。現在有了唾液快篩試劑這項工具後，對毒駕的預防性大幅提高。
過去警方在工具與法律限制下，抓毒駕比抓酒駕更為困難，不僅難以稽查，也難以定罪。如今有了毒品快篩試劑，能迅速讓人車分離，確保道路安全。未來在查獲毒駕的數據上很可能會出現一波新高峰。這項新工具不僅提升了執法效率，也為社會大眾的行車安全提供了更好的保障，讓毒駕者難以逃脫法網。
